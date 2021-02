Critican a Toño Mauri por usar influencias para recibir trasplante de pulmón

El pasado 12 de febrero del presente año, Toño Mauri fue dado de alta del hospital en el que estuvo internado durante ocho meses a causa del coronavirus, tiempo en el que fue sometido a dos trasplantes de pulmón, situación que ha generado toda una controversia en las redes sociales debido a que muchos dde los usuarios aseguran que el actor usó sus influencias para recibir en tan poco tiempo los órganos, mientras que otras personas duran años para conseguir un donante.

Tras el descontento y críticas hacía Antonio Mauri Villariño, el actor rompió el silencio y negó tajantemente que utilizó sus influencias para conseguir donantes de pulmón.

“No es un tema de que yo puedo cubrir o de que conozco a fulanito de tal, eso aquí en Estados Unidos eso no funciona de esa manera, yo no llegué aquí sin ninguna recomendación ni con ninguna carta, llegué como un paciente más”, dijo el actor de Televisa durante una entrevista al programa Hoy.

Para dejar claro que no usó a sus conocidos para que lo ayudaran y recibiera la mejor atención en el hospital, el también cantante dijo que el personal médico desconocía su labor, subrayando que tuvo la mejor atención médica, gracias a que había pagado su seguro médico con anterioridad.

“Siempre hemos tenido un seguro como cualquier persona, se me trató como cualquier paciente que requiere este servicio. De hecho, aquí nadie sabe quién soy, simplemente entras a un lugar donde hay gente que está todo el tiempo entregada a los enfermos”, señaló Toño Mauri durante la entrevista.

Así como el actor ha recibido un sinfín de críticas por conseguir donador mucho antes que muchas otras personas, supuestamente por mover sus influencias y por ser una figura pública, muchos usuarios también han apoyado al ex integrante del grupo musical Fresas con Crema.

“No hagas caso, Antonio Mauri, yo te veo como un testimonio de vida de Dios, y Dios bendiga tu vida y la de todos que pronto termine esta pandemia pero sobretodo que sanemos de nuestra alma”, “ Este mundo esta lleno de muchas pérsonas llenas de odio”, “ Toño eres un ser hermoso y lleno de Luz”, “ Dios bendiga y siga curando Toño Mauri excelente actor”, son algunas de las reacciones en las redes sociales.

El hermano de la actriz Graciela Mauri también aprovechó una entrevista para el programa Despierta América para expresar que no descarta la posibilidad de conocer a la familia de su donante, asegurando que ya les escribió.

“Yo hice una carta para la familia del donante, donde le expreso lo que siento, mi agradecimiento y sí, si hay la oportunidad me gustaría conocerlos, que vieran esta parte de mí. Es una parte muy sensible porque no sé cómo es, pero me visualizo a un ángel de luz dándonos sus órganos para poder vivir y yo estoy seguro que todos esos seres están en un lugar muy especial”, finalizó Toño Mauri.