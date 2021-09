Critican a Sergio Mayer por decir que extraña a Xavier Ortiz : "En vida nunca estuviste"

A un año de la muerte del actor, cantante, modelo y empresario mexicano, Xavier Ortiz, familiares y amigos lo recordaron; siendo uno de ellos el político y actor, Sergio Mayer, quien ha sido duramente criticado tras compartir un emotivo mensaje en el que asegura que extraña a su amigo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Sergio Mayer no dejó pasar desapercibido esté doloroso momento que vivió hace un año cuando se enteró que su mejor amigo se había quitado la vida por lo que le dedicó el mensaje que para muchos no significó mucho y hasta le reprocharon no haberlo ayudado en vida.

"Querido hermano. Hace ya un año de tu dolorosa partida, ahora feliz y lleno de paz. Debes estar muy orgulloso del gran ser humano que es el Xavi. Sigue en tu vuelo eterno y lleno de luz. En algún momento nos volveremos a encontrar querido conejo, así que sigue ensayando para que no se te olviden las coreografías. #Teextraño", escribió el diputado federal junto a una imagen en la que aparece junto a Xavier Ortiz.

Pese a que en la publicación de original de Sergio Mayer, el político recibió cientos de comentarios de apoyo, la fotografía fue retomada por otros usuarios y compartida en diversos perfiles en donde el también actor fue severamente atacado por confesar que extraña al bailarín.

“Rídiculo ahora lo extraña y en vida no hiciste nada por el! Dicen por ahi!”, “ En vida es que se ayuda más aún cuando es un amigo no nos llevamos nada”, “Lo hubiese ayudado.no era su amigo?”, “Mayer queriendo curarse en salud, nunca ayudo a su amigo y ahora perjudicando a otro ex compañero”, “En vida se le aconseja se apoya se le marca se le visita le dice querido hermano estoy contigo....ya muerto ni sabe él”, son algunos de los comentarios en contra de Sergio Mayer.

Este fin de semana, Xavier Ortiz fue recordado a un año de su partida; sus familiares ofrecieron una misa en Guadalajara, en la que estuvo presente su hijo Xavi, de 9 años de edad.

"(Estoy) muy bien, a partir del momento en que murió mi padre me puse muy triste pero lo fui superando y pues han pasado cosas interesantes, como que ahora tenemos más animales, muchos más", dijo el pequeño a medios de comunicación.

Carisa de León, viuda de Xavier Ortiz, expuso que la misa se trató de recuperar la fe después de un año difícil. Al término del evento se llevó a cabo una comida familiar donde se sirvieron los platillos favoritos del actor fallecido, como los tamales.

"Estuvo muy bonita la misa del padre, que habló de disfrutar la vida, recuperar la fe porque fue un año muy difícil, no nada más para nosotros sino para todos. Fue un año muy complicado, de muchísimos retos pero estamos contentos de haber llegado al final", expuso.

"El recuerdo más bonito (con Xavier Ortiz) fue el día que nos casamos, ya teníamos familia. Se ve que estábamos contentos, Xavi ya estaba ahí. (A la misa) vinieron mis primos, mis tíos, amigos más cercanos, Manuel, el mejor amigo de Xavier, y también Lalo".

Xavier Ortiz fue encontrado muerto en un domicilio de la colonia Providencia, de Guadalajara, el 6 de septiembre de 2020. El actor se quitó la vida. Olga Ortiz, hermana de Xavier Ortiz, publicó en Twitter al poco tiempo de la muerte del famoso que éste pasaba por un estado de depresión, debido al aislamiento por Covid-19, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa.

Su hermano Rafael dijo a MURAL que tenía comunicación constante con él y no lo notaba deprimido y tenía formas de obtener recursos económicos. El actor había vendido su casa poco antes de su fallecimiento.

Tras su muerte, el entonces diputado Sergio Mayer, viajó a la Ciudad para reconocer los restos de su compañero en Garibaldi y apoyar a la ex pareja de Xavier, Carisa, en los trámites.

