Critican a Paty Navidad por hablar de la explosión en Beirut

Paty Navidad volvió a causar polémica luego de que hablara en sus redes sociales sobre la explosión que ocurrió en Beirut, capital de Líbano. En esta ocasión, la actriz mexicana, que se ha vuelto tendencia por hablar del coronavirus decidió hablar de los recientes hechos en el puerto de Beirut que causaron la muerte de al menos 63 muertos.

Navidad señaló en su cuenta de Twitter que “Estos no son “fuegos artificiales”, son fuegos muy reales, para “algunos” son “juegos maquiavélicos” con toda la intención de destruir”.

"Beirut, Dios proteja y despierte a la humanidad. Más amor y más conciencia. Menos manipulación y menos mentiras”, agregó la actriz junto a un video de la explosión y fue razón para desatar las críticas.

“Yo opino que deje de hablar en la comodidad de su casa”; “Dios mío señora , deje de infundir mala noticias, fue una fábrica de fuegos pirotécnicos ya está confirmado”; “Que fue entonces Paty”; “Jajajaja porque le preguntan a Paty Navidad?”; “Ya siéntese señora ya se le fue la cabeza”; “Eres experta en todo, que envidia”, se lee entre los comentarios.

Paty Navidad también aprovechó su cuenta de Instagram para aclarar que ella nunca ha dicho que el coronavirus no existe. “Dicen que yo digo que el virus no existe, nunca he dicho que el virus no exista, he dicho qu el virus existe pero por si solo no es letal, existe como ahn existido toda la vida, virus, bacterias, microbios, parásitos, pero la única manera de ser letal es si llegan a un sistema inmuológico deteriorado con padecimientos graves y además si nos dejamos infectar por el miedo, el miedo por si solo a veces mata, pero el virus si solito no es letal”, indicó la actriz.

Navidad también señaló que lo que si ha dicho es que la pandemia no existe, ya que cree que es un plan “ Lo que he dicho que no existe es la pandemia, a la cual yo la llamó plandemia porque obviamente es parte de un plan”.

