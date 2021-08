Critican a Mauricio Ochmann por presumir que su hija convive con su novia

Gran polémica generó en las redes sociales el actor mexicano de origen estadounidense, Mauricio Ochmann, luego de compartir a través de sus redes sociales unas imágenes en las que presume que su hija, Kailani, de 3 años, fruto de su relación con Aislinn Derbez, convive con su nueva novia, Paulina Burrola.

Fue a través de sus historias de Instagram que el famoso actor de El Señor de los Cielos, serie de Telemundo, presumió que luego de varios días en España, país donde realiza su nueva película, viajó a México para convivir con sus seres queridos, especialmente con su novia y su hija, con quien disfrutó de paseos a caballo y caminatas.

Los videos de Maricio Ochmann fueron retomados por otros pefiles de Instagram, siendo uno de ellos el del programa Suelta la Sopa, donde la grabación donde se ve al actor y a Burrola convivir con la pequeña, dividió opiniones, pues mientras aplaudieron la madurez de Ochmann y Aislinn Derbez, otros consideraron que era muy pronto para que la niña conviva con la modelo, por lo que el actor fue duramente criticado.

“Yo pienso que es demasiado rápido, pq el no sabe si esa relacion va a durar, y despues va por la vida enseñandole 20, 000 mujeres después”, “Pobres niños de los famosos no hacen más que conocer nuevas parejas de sus padres”, “Esta gente de ahora que manía de presentarle tan rápido a sus nuevas parejas a los hijos y lo peor que los niños si entender que onda , no saben el daño que les hacen”, “Este hombre necesita un psicólogo urgente! Eso de jurarle amor eterno a cada pareja y ya tener 2 matrimonios fallidos habla de una persona inestable”, “No me párese correctamente que apenas están conociendo, y ya conviven, es peligroso por lo psicológicamente,no es prudente”, son algunas de las críticas que el famoso recibió.

Cabe señalar que fue hace poco más de un año, el pasado 12 de marzo, Maricio Ochmann y Aislinn Derbez, nunciaron su separación después de estar juntos cinco años. Fue a través de un comunicado a través de sus cuentas de Instagram que los famosos revelaron que su matrimonio había llegado a su fin.

"Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobretodo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros. Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja", fue parte del comunicado que los actores colocaron en sus redes sociales.

Ante el poco tiempo que la pareja lleva separados, los usuarios de las redes sociales expresaron que era poco tiempo para que Kailani convivva con su nueva novia.

