Critican a Kimberly Loaiza por vestimenta en No seas Celoso

Kimberly Loiaza recientemente lanzó su tema No Seas Celoso, pese a ser un éxito ha sido duramente criticada por una vestimenta que utilizó para el lanzamiento del videocilp de la canción.

Durante el videocilp podemos ver a Kimberly Loiaza con un ajustado jumper con brillos que hace que su figura se marque, sin embargo, esto no fue tanto para el agrado de algunos de sus fans, ya que mencionaron que No Seas Celoso estaba muy padre pero que su vestuario no le favorecía en nada, ya que incluso se le marcaban sus partes.

No Seas Celoso fue lanzado el pasado 12 de diciembre y pese a que tiene tan solo cinco días lleva apróximadamente 19,983,367 de vistas, razón por la que creemos que rápidamente y por el poco tiempo de su lanzamiento va a superar sin problema a Amándote.

Recordemos que el día del lanzamiento de No Seas Celoso, La Lindura Mayor estaba de manteles largos al celebrar su cumpleaños número 22 y los cinco meses de su hija Kima. Kimberly aprovechó sus millones de seguidores para cuestionar qué tal les había parecido No Seas Celoso. Mientras algunos usuarios señalaban que les había encantado otros insinuaron que Kimberly no cantaba.

"De tantos trajes que hay.. ¿Tuviste que escoger ese que para nada se te ve bien?", "Me encantó pero ese outfit que tienes justo ahí no te favorece tu figura", "No entiendo por qué se empeñan en forzar a una youtuber que nada que ver con la música a que cante y peor aún, con reggaetón, por qué no otro tipo de música? Siempre es mismo de lo mismo. Kimberly, eres muy dulce para semejante vestuario y coreografía, te notas muy forzada a ser quien no eres (solo es una suposición). Dejen ser cantantes a aquellos que se prepararon desde siempre para ello, no a quienes solo quieren ganar dinero a costa de lo que sea", fueron algunos de los comentarios en la red social.

Sin embargo, los comentarios lo parecen afectarle a Kimberly Loaiza, quien ha aprovechado la red social para dar gracias por su apoyo. "Solo diré algo, gracias", escribió Kim.