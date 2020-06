Critican a Gomita por lucir unos kilos de más: “Reventó como paloma”

La conductora, Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita, y quien ganó popularidad gracias a que participó durante años en el programa Sabadazo de nueva cuenta, se encuentra envuelta en una polémica. Resulta que la conductora y ahora influencer compartió una imagen en la que aparece con unos kilos de más fue severamente criticada.

Ordaz, quien desde hace un tiempo ha sido blanco de críticas por parte de los haters, debido a que muchos aseguran que se parece a la vedette Lyn May por su rostro desfigurado, nuevamente fue atacada en redes sociales.

“Reventó como paloma”, “Le dicen gasolina... cada vez más cara"”, recuperó la forma que tenía hace varios años", fueron algunos de los duros comentarios en la publicación. No es la primera vez que Aracely es criticada, pues a muchos de sus seguidores les molesta todo lo que hace la payasita.

La payasita sale en el clip, con una blusa color negro de tirantes donde luce sus atributos y encima tiene una chaqueta rosa debido a que al grabar el contenido del video en Tik Tok en el cual decía: “Yo no sé porque me pasa pero cuando me entero que le caigo mal a alguien, siento esa necesidad de caerle peor", comentó”.

Este contenido generó miles de críticas y comentarios negativos. Hasta el momento la publicación ha sido compartido más de 382 mil veces y ha obtenido un sinfín de comentarios.

Las diversas operaciones que se ha hecho Gomita, con la intención de mejorar su figura, no han sido del agrado de sus fans, quienes la compararon con Lyn May.

Después de varios años de estar ausente en la televisión, recientemente Gomita regresó a la pantalla chica con un proyecto que se realizará desde casa, debido a la pandemia mundial por el coronavirus.

A sus 25 años, Gomita ha logrado lo que muchas personas desean, fama y dinero. Recientemente durante una entrevista para el programa Hoy, la youtuber señaló que lograr lo que aún tiene no fue nada fácil en comparación con otros famosos, pues ella comenzó a trabajar desde los 4 años junto a su padre y su familia, bailando en diversos shows.