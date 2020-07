Critican a Galilea Montijo por polémico comentario sobre el abuso

La carismática y popular conductora de Hoy, Galilea Montijo, quien constantemente se vuelve tendencia, pues a parte de talentosa y bella se ha caracterizado por estar siempre a la moda, se encuentra envuelta en una polémica luego de sugerir a las madres de familia darles unas cachetadas a sus hijas.

Resulta que todo comenzó durante una emisión del programa Hoy, que Montijo dio su opinión sobre las recientes declaraciones que dijo el cantante Kalimba durante una entrevista para Yordi Rosado en Unicable. Recordemos que hace unos años Kalimba vivió uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser acusado de violación, acusación que terminó destrozándole su carrera.

Galilea Montijo se encuentra envuelta en una polémica tars su recientes declaraciones. Foto Instagram Galilea Montijo

Galilea Montijo externó que ella y sus compañeros estaban recordando lo que pasó con el cantante al ser acusado por una menor de violación, pero no fue todo ya que señaló que ella no explicaba como una niña acusaba al cantante de abuso sexual y al día siguiente apareció en la revista del conejito. “Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita. Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito. Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima… ¿Dónde comienza y dónde termina una violación?”, comentó la conductora.

Pero la conductora siguió y sugirió a las madres de familia dar unas cachetadas a sus hijas: “Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas”, agregó Galilea Montijo. Como era de esperarse, Montijo generó mucha controversia en las redes sociales, ha sido severamente criticada e incluso muchos usuarios sugieren que Magda Rodríguez la despida de Hoy.

“No estaría tan segura, lo importante es enseñarle a los hombres a no ser unos simios violadores”; "Es súper irresponsable y delicado tener a una persona @GalileaMontijo que emite este tipo de comentarios en un programa que ven millones de personas, y además permitirle emitir este tipo de juicios. ¿Qué pasa con la productora @magdaproducer?”; “Ahora resulta que es culpa de las víctimas”; “Qué terrible que dejen que Galilea revictimice a las mujeres”; “Galilea Montijo defiende a violadores”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

No estaría tan segura,lo importante es enseñarle a los hombres a no ser unos simios violadores. pic.twitter.com/zzFfCC9g7y — Maria (@mariamariasabe) July 13, 2020

Galilea Montijo es una de las famosas más populares en el medio del espectáculo, pues tan solo en su cuenta de Instagram tiene más de ocho millones de seguidores. Además, Galilea ha participado como actriz en diversas telenovelas en México como La verdad oculta, Amarte es mi pecado, El precio de tu amor, .Tres mujeres, entre otras. Actualmente es conductora del programa Hoy .

