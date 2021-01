Critican a Gabriela Spanic por raro aspecto ¡No más filtros!

La actriz Gaby Spanic, ha sido criticada por excederse con los filtros en una fotografía mostrada a sus fans para anunciar el regreso de la malvada 'Paola Bracho'. Quien diera vida a las hermanas gemelas en la telenovela "La Usurpadora" en 1998, recordó a su personaje más odiado por los fanáticos de la historia, pero no le fue como esperaba...

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete venezolana Gaby Spanic, compartió la postal que quizas más críticas ha recibido en los últimos meses, pues se trata de una imagen en la que la actriz aparece con un maquillaje que hace resaltar sus ojos verdes aceitunados y sus carnosos labios; sin embargo, su aspecto luce diferente a su semblante normal y ese fue el principal motivo de las críticas que recibió la actriz de telenovelas.

Lee también: En bikini transparente, Gabriela Spanic presume sus encantos

"He vuelto, la verdadera Paola Bracho. Prepárense queriditosss. Se les va a caer la mandíbula cuando me vean llegar, ya tengo mi cómplice @miguelsanromanrubio . A destruir a mi hermana Gemela", escribió Gaby Spanic al pie de la criticada instantánea.

Pero los comentarios no se hicieron esperar a la llegada de 'Paola Bracho', y más que halagarla, la villana de telenovelas, recibió duros comentarios y aunque reconocieron su belleza, le aseguraron que no tenía por qué abusar de los filtros.

"Eres tan hermosa", "Sos hermosa, bella, no uses tantos filtros", "No necesita tanto filtro bella mujer", "Dios mio que es esto", "¡Hermosa! Pero no necesitas abusar de los efectos", "Jajajjqjq la foto más arreglada jajaja" o "Estas extrañas como se cambian la cara".

Lee también: Cecilia Galliano se toma foto desde un ángulo perfecto

Estos, entre más de 1,185 comentarios más. Incluso se lee uno que dice "Un filtro más y purifica el agua". Pero pese a este percance, la fotografía ha logrado 59 mil corazones rojos a 24 horas de haber sido compartida.

Sin embargo, dichos comentarios no le han afectado a la actriz de "La Usurpadora", telenovela que le diera la fama internacional; pues posteriormente mostró un vídeo junto a un amigo, recreando una escena del recordado melodrama, que describió como: "Hagamos un pacto @miguelsanromanrubio mi cómplice. Paola Bracho a vuelto", en la que se les escucha decir:

"Llegó el momento, Paola... ¿Estás listo, hemano del alma para regresar y hacerle la vida imposible a mi hermana gemela?... ¡Estoy listo!, preparé todo para nuestro viaje... ¡De acuerdo!... Hagamos un pacto de perras!!!".