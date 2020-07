Critican a Eugenio Derbez tras parodia de Walter Mercado

El comediante Eugenio Derbez fue criticado en redes sociales por su personaje de "Julio Esteban", presentado en sus programas de televisión, con el cual parodiaba a Walter Mercado. A raíz del lanzamiento del documental Mucho Mucho Amor: la Leyenda de Walter Mercado en Netflix, la participación de Derbez en el material fue cuestionada porque el actor aseguró que con su personaje hacía un homenaje al astrólogo puertorriqueño. En Twitter repitió el comentario.



Los usuarios de esta red social consideraron que más allá de un homenaje a Mercado, "Julio Esteban" era una burla homofóbica que provocó burlas hacia la población homosexual durante la década de los 90.

Lee también: Eugenio Derbez sorprende a Alessandra por su aniversario de bodas

Recientemente Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo acaban de festejar un aniversario más de boda. Foto Instagram Eugenio Derbez

Quienes criticaron al protagonista de No se Aceptan Devoluciones argumentaron que la indumentaria del personaje mandaba claros mensajes despectivos, con el uso de un puñal y una mariposa. Derbez no ha emitido un comentario tras las críticas recibidas, hasta el momento. Walter Mercado murió el 2 de noviembre de 2019 a los 87 años de edad a causa de una insuficiencia renal, en su natal San Juan, Puerto Rico.

"La homofobia no es homenaje", se lee en uno de los tuits. Además a las críticas se sumó el activista Alex Orué quien dijo "La homofobia que perpetuó Eugenio Derbez con sus parodias de Walter Mercado solo reforzó que ser diferente es motivo para ser burlados", escribió el coordinador de It Gets Better.

Además, también el periodista Ángel Plascencia consideró que lo que el comediante hizo no es un homenaje. “La audacia de hacer un personaje que se mofaba de Walter Mercado de una forma burda y machista, transmitirlo por años en televisión abierta y con ello promover los prejuicios y las burlas contra la comunidad LGBT+, y todavía decir que es un homenaje. Qué oso Eugenio Derbez”, escribió Plascencia en un tuit.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.