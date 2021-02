Critican a Danna Paola por exceso de Photoshop

Es normal que muchas de las celebridades empleen el uso de Photoshop para retocar sus fotografías en redes sociales, con la intención de que se vena mucho mejor, sin embargo, tal parece que a Danna Paola se le fue la mano, según critican algunos seguidores, pues empleó de más esta función, además de que señalaron que se miraba más desnutrida.

Algunos haters que, nada se les va, criticaron a Danna Paola por exceso de Photoshop en su más reciente publicación en Instagram, en la que aparece posando en un tremendo traje de baño de tonos pastel.

Según, observan en la fotografía, la intérprete de ‘Mala Fama’, Danna Paola se ve demasiada delgada del brazo, incluso hasta deforme, por lo que evidenciaron el uso de Photoshop.

Además, otro aspecto que resaltaron en la fotografía que alcanzó en su cuenta de Instagram más de 2 millones de likes por parte de sus fans, es que se ve desnutrida, pues en la serie de ‘Élite’ de Netflix lucía con mayor peso.

La realidad es que Danna Paola lo que menos necesita es editar sus fotos y llenarlas de filtro, pues los mismos fieles admiradores tanto de México como de varios países del Mundo desvivieron por su fotografía del cuerpo tan perfecto que lucía en bikini.

La cantante suele publicar imágenes sobre su vida diaria, modelando ropa deportiva de un patrocinador o promocionando su nuevo disco ‘K.O.’ como recientemente lo ha hecho en sus últimas publicaciones, pero las fotos en traje de baño son de las favoritas de su público.

En los últimos días, también, la cantante del tema ‘Sodio’, ha estado ensayando junto a sus bailarinas para prepararse con su primer concierto del año, el cual será de manera virtual y se realizará el 14 de febrero, el día del amor y la amistad.

Su disco, ‘K.O’, rompió récord como el álbum con más reproducciones por una cantante femenina en sus primeras semanas de estreno, en algunas plataformas digitales en donde está posicionado en los primeros lugares.

Su primer sencillo en ‘K.O’, el cual cuenta con 11 canciones, es ‘Calla Tú’, video que ella misma dirigió y que ya cuenta con más de 9 millones de vistas, un tema que habla sobre la importancia de que las mujeres no se silencien ante situaciones de violencia.

Incluso, Danna Paola ha dado mucho de qué hablar por dicho tema y su disco, ya que también con lo ocurrido con su ex pareja Eleazar N. quien fue apresado por golpear a su ex novia, la actriz y cantante ha manifestado que es una situación por la que no volvería a pasar ella, ni ninguna otra mujer.