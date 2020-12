Critican a Cecilia Galliano por presentar a 'novio' más joven

Y aunque Cecilia Galliano es una de las famosas más guapas del medio del espectáculo, sólo dos hombres de este mismo medio le han llenado el ojo; Sebastián Rulli- con quien tuvo su segundo hijo- y, Mark Tacher, y desde su ruptura con esté último, la conductora de televisión no ha presentado a otro galán formalmente.

Sin embargo, hace un par de horas Cecilia Galliano sorprendió en su cuenta de Instagram al posar con un apuesto joven, asegurando que los deseos se cumplen, pues ella pidió un novio joven y se le concedió. "Que todo lo que pidan y agradezcan deseo que se les cumpla ... yo pedí un novio joven y me lo mandaron, los sueños se cumplen", escribió junto a la imagen en la que posó abrazada con el joven.

De manera casi inmediata la publicación de la conductora de televisión se llenó de comentarios no muy gratos , pues muchos aseguraron que se veía rídicula con un novio mucho más joven que ella y que en vez de parecer su pareja parecía su hijo.

"Es tu hijo?”, “ la sugar mama “, “ Felicidades al canelo por salir con ese viejonon o sea tu ceci una gran mujer “, “Párese tu hijo”, No más que se le acabe el encanto de estar contigo y te va a botar porque estas muy vieja para él”, “Eat a bien qué no te de pena que el muchacho sé ve como de 17 años si a el le gustan las mujeres que están en la menopausia muy bien porque ya no hay riesgo que quedes premiada loljajajaja", "A la patrona le gustan tiernitos”, fueron algunos de los comentarios.

Pero mientras unos criticaban a la ex pareja de Sebastián Rulli otros se tomaron el tiempo para responder a todos aquellos que la ofendieron con sus comentarios. "Felicidades", “Muy bien estupendo”, “ Felicidades infinitas entonces mi querida Cecilia, yo pensaba que aún estabas sin relación y podría tener algún chance contigo muñeca pero no importa lo que te haga feliz también a mí “, “Tu puedes tener al novio que quieras, eres toda una reina”, “Pin.. gente hater, ella puede ser feliz con quien se le pegue la gana, que por ser mujer no puede tener novio más joven? sociedad de doble moral”

Y aunque Cecilia Galliano no aclaró la controversia que generó con su comentaario y la imagen, fueron sus mismos fans quienes se dieron la tarea de investigar de quién se trataba, resulta que el joven no es su novio sino su sobrino. Recordemos que la última relación que tuvo Cecilia Galliano con alguien del medio del espectáculo fue con el actor Mark Tacher, con quien estuvo a punto de casarse.

Y aunque la relación de la modelo argentina con el actor terminó en medio de varias especulaciones, dimes y diretes, finalmente ambos aclararon que todo acabó entre ellos debido a las distintas metas personales y profesionales que cada uno tenía.

“Es un proceso, una vivencia, experiencia, pero Ceci y yo cortamos en muy buenos términos. Estamos contentos, lo decimos los dos, era un momento en el que nuestra vidas se encontraron en una encrucijada. “Cada quien empezó a tomar caminos distintos y eso fue lo que hizo que terminara la relación, nada más”, comentó el histrión en ese momento.