Critican a Ariadne Díaz tras mostrarse dramática por muerte de su perro

Hace unos días, la actriz mexicana Ariadne Díaz se mostró muy consternada a través de sus redes sociales, esto después de compartir que su mascota Tacha había sido devorada por un cocodrilo justo cuando regresaban de la playa, situación que generó toda una controversia en las redes sociales y la protagonista de La doble vida de Estela Carrillo fue severamente criticada.

Y aunque Ariadne Díaz es una de las artistas más queridas y populares en las redes sociales, el pasado 30 de diciembre la famosa se volvió blanco de las críticas tras mostrase muy drámatica y asegurar que tenía el corazón roto por la muerte de su mascota.

"Ayer mientras regresabamos a casa de la playa que esta a una cuadra de mi casa un cocodrilo la atrapó, y en un segundo Tacha ya no estaba",escribió la afamada actriz de Televisa en una de sus historias de Instagram. "Mi amada Tacha, tantos años jutas, tantos viajes, tanto amor, tantas risas,tantos regaños, tanta compresión mutua, sin palabras", escribió la esposa de Marcus Ornellas a través de sus historias de Instagram.

Y aunque la tragedia ocurrió horas antes de la llegada del nuevo año, es hasta ahora cuando las imágenes en donde se ve a Ariadne Díaz despedirse de su mascota, se viralizaron y a la artista de 35 años le han llovido las críticas, pues muchos internautas culpan a la actriz de la muerte del animal y la tachan de irresponsable.

“Fue tu culpa debiste cuidarla”, “Traer al perro sin correa, ¿en qué cerebro?”, “Por tu irresponsabilidad un ser inocente perdió la vida, ojalá esto te haga tener conciencia para futuras mascotas ( que espero jamás vuelvas a tener )”, "Un cocodrilo suelto.. El que andaba suelto era el perro, fuiste una irresponsable”, son algunas de las críticas que la famosa ha recibido.

Ante tantos ataques que la protagonista de Llena de Amor recibió, hubo algunos usuarios que dudaron en defender a la actriz que ha protagonizado algunos melodramas en Televisa, dejando claro que este tipo de accidentes suelen ocurrir.

"No es irresponsable. Esto sucedió de la nada quien se iba imaginar que iba salir con cocodrilo!!!! Enserio gente mejor no hablen! Lo siento mucho por ellos por ella que tristeza", "Cual irresponsable ... Payasos si lo hubiese tenido amarrado que por que no lo suelta y si lo suelta que por que lo suelta ..vivan y dejen vivir no ataquen a las personas pues fue un accidente", "Ariadne es una gran mujer y un gran ser humano y le gustan los perros jamás habria permitido que su perrito los accidentes pasan de in momento a otro facil es juzgar y SEÑALAR pobrecita a cualquiera le hubiera pasado eso", fueron algunos de los mensajes en su defensa.

Hasta el momento Ariadne Díaz no ha respondido a la ola de ataques, sin embargo, su esposo la defendió publicando en la imagen que tiene en su Instagram en la que aparece junto a él y a su hijo Diego, dos emojis; un corazón rojo y uno de una carita enamorada. Cabe mencionar que la originaria de Puerto Vallarta no es la única que ha sido blanco de las críticas por mostrarse drámatica tras la forma tan cruel en que han muerto sus mascotas, pues recordemos que hace también unos días a Bárbara de Regil también la atacaron, luego de compartir que habían envenenado a su perrita.

Es la publicación en la que Ariadne Díaz está siendo severamente criticada por la muerte de su mascota.

