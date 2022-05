Critican a Ariadne Díaz por recuerdos 'sencillos' en la fiesta de su hijo y ella no se queda callada

Hace unos días Marcus Ornellas y Ariadne Díaz festejaron el cumpleaños número seis de su hijo por lo que la protagonista de Muchachitas como Tú decidió compartir un video de los preparativos de la fiesta, sin embargo, nunca imaginó que las imágenes desatarían una ola de críticas en su contra por lo que ella no se quedó callada.

A través de Instagram la estrella de televisión compartió una grabación en la que se le ve acomodando los dulceros, situación por la que le llovieron las críticas, ya que a algunos usuarios no les convenció el recuerdo porque aseguraron que con tanto dinero que ganan dieron unos dulceros muy sencillos.

"De repente alguien me decía: 'Pero cómo ustedes que son actores y seguro ganan mucho hacen recuerditos tan sencillos'. Bueno pues uno hace lo que puede y lo que quiere y ya está. Luego otros me decían: 'El plástico'. A ver yo soy la que siempre carga el termo, la que nunca desperdicia, la que no usa bolsas; pero son vasos reutilizables de plástico… A ver son para niños, cambian de colores, no son desechables".

Ante la ola de críticas que recibió por los 'sencillos recuerditos', Ariadne Díaz confesó que los usuarios de las redes sociales no dejan de sorprenderla, pues ella cree que nunca va a normalizar el hecho de que la gente nunca este conforme, pues a todo siempre le encuentran problema a la situación.

"Yo sé que así son las redes, yo sé que las redes son un espacio donde la gente dice 'este es mi lugar para dar mi opinión que nadie me pidió, que nadie necesita, que de nada va a servir pero aquí es donde la doy'. Yo lo sé, yo también lo hago… El punto es que no deja de sorprenderme y creo que yo nunca voy a normalizar el hecho de que la gente parece como que nunca nada les satisface y que siempre le encuentran un problema a la situación", expresó la artista de 36 años.

"No acabo de acostumbrarme a que cada cosa tan sencilla tenga la repercusión de tanta gente dando opiniones que en muchos casos son tan innecesarias, pero bueno", agregó la actriz que próximamente veremos en la telenovela Vencer la Ausencia, melodrama con el que marca su regreso al mundo de los melodramas luego de cuatro años de estar alejada de la pantalla chica.

“Después de algunos años y con todo el amor del mundo, les cuento que estoy de regreso en Las Estrellas de la mano de mi querida productora Rosy Ocampo y un elenco espectacular”, fue el mensaje con el que Ariadne Díaz sorprendió a sus fanáticos a través de sus historias de Instagram. Cabe mencionar que la esposa de Marcus Ornellas intérpretara al personaje de Julia.

