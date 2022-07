Critican a Allisson Lozz por comprar ropa de segunda y por tener unos kilitos de más

Pese a que Allisson Lozz se retiró del mundo de la farándula hace varios años, la famosa sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues recientemente fue captada en una tienda de segunda mano en Estados Unidos y con unos kilitos de más, situación por la que le llovieron las críticas, pues en muchas ocasiones ha dejado claro que ahora gana más dinero como directora de una marca de cosméticos que cuando trabajaba en novelas de Televisa.

Fue durante una emisión del programa ‘Vivalavi’ que los conductores presentaron un video enviado por paparazzis en donde aparece la protagonista de telenovelas como ‘Al Diablo Con Los Guapos’ y ‘En Nombre del Amor’, dentro de una tienda de segunda mano y luciendo totalmente diferente a como se veía en los melodramas, pues luce con unos kilitos de más.

En la grabación que dura unos segundos se ve a Allisson Lozz de espaldas mientras luce unos ajustados jeans, una blusa color rosa y su pelo semi agarrado.La ex actriz aparece acompañada de otras mujeres, quienes también observan y tocan algunas prendas que les gustaron y que seguramente comprarán.

Lee también: Ignacio López Tarso, actor que a los 97 años trabaja por necesidad: ""A mí me hace falta el dinero"

“Se la encontraron en una tienda de segunda mano en Estados Unidos, que no tienen nada de malo, que aquí lo importante es ver cómo está ahora después de ser la estrella tan bonita de antes y vamos a ver cómo ha cambiado. Ya es una mujer casada, tiene muchos hijos y la verdad mucha gente la ha criticado, pero mientras tenga salud qué más da que tenga unos kilos de más“, mencionaron los presentadores del programa.

Pese a los comentarios de los presentadores del programa, los fans de Allisson Lozz salieron en su defensa y pidieron dejarla en paz, pues ella ya no pertenece al medio artístico por lo que ya no tiene que hacer algunas cosas para encajar en el. "Déjenla en paz", "Y cuál es el problema o porque es noticia que ella anda en un tianguis de segunda mano?", "Y qué tiene de malo que compre ropa de segunda mano", "Y eso que les interesa", fueron algunas de las críticas que los conductores recibieron.

Cabe mencionar que pese a que Allisson Lozz sigue recibiendo un sinfín de muestras de cariño y comentarios donde le sugieren que regrese a la actuación, ya que tiene un inigualable talento e incluso se llegó a decir que sería la futura Adela Noriega, la ahora directora continúa firme en la decisión que tomó hace años, jamás regresar a la actuación.

Lee también: Como Daniella Chávez, Demi Rose muestra su pasión por el deporte en prendas muy chiquitas

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Allisson Lozz invitó a todo su público ya no hacerle preguntas referentes a su vida pasada, de la cual no tiene buenos recuerdos. “Por fis, me lastiman, me recuerdan cosas que no fueron buenos momentos. Cosas de novelas yo ya no respondo porque no solamente no las extraño, sino que me lastima recordar muchas de esas situaciones donde yo viví cosas fuertes”, dijo Lozz.

Pero esto no ha sido todo, ya que la ex actriz aseguró que no tiene ninguna intención en retomar la actuación. “Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: ‘¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?'”, expresó.

Síguenos en