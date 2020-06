Cristian Castro golpeó a Verónica Castro, asegura Yolanda Andrade

Verónica Castro y Yolanda Andrade, quienes habían estado alejas del ojo público, luego de que está última revelará que había tenido una relación con Castro, una de las figuras más populares del género de la telenovela a nivel internacional. Como era de esperarse está confesión generó una gran controversia y acaparó un sinfín de titulares.

Pero hace unas horas, la conductora de MoJoe volvió a generar polémica tras confesar al programa argentino El run run del espectáculo, que su ex, Verónica Castro, había vivido un momento muy tormentoso junto a su hijo Cristian. La conductora señaló que en una ocasión Cristian golpeó a Verónica, y que fue ella quien la llevó al hospital. “Yo le dije si tu mamá y Cristian se entienden muy bien y para qué vas y te metes al pleito, después ella me habló y me dijo Yol, Cristian me pegó”.

Según Yolanda, Verónica se interpuso en una discusión de Cristian con su abuela Doña Socorro, por lo que resultó agredida por el intéprete de Azul. Sin embargo, La Casa de Las Flores dio a conocer que la habían asaltado. “Cuando estábamos en el hospital yo le dije por favor te lo pido tienes que decir la verdad, (...) entonces en el hospital obviamente ella estaba muy muy golpeada del cuello. Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado, era una mentira tras mentira”, señaló Andrade.

Hasta el momento ni Cristian Castro ni Verónica han aclaro está situación e incluso está última decidió retirarse de la televisón luego de participar en Pequeños Gigantes y en la serie de Manolo Caro, pues los chismes respecto a su relación con Andrade no le favorecieron en su carrera.

Durante la entrevista, Andrade también dio detalles de la relación que vivió con la estrella de telenovelas, además de lamentar que su historia de amor se convirtiera en un circo. "Nosotras empezamos nuestra relación después de mi participación en un programa que se llama Gran hermano, Big Brother, pero antes había una amistad porque yo hice una telenovela con Cristian (Castro) que se llamó Las secretas intenciones. Después de Gran hermano, nosotras iniciamos la relación y duró cinco años y medio", señaló.

La conductora de MoJoe reveló que tanto la mamá de Verónica como los hijos sabían de su relación, y señaló que le causó mucha indiganción la declaración de Castro al decir que se quería colgar de su fama. "La mamá y los hijos sabían de nuestra amistad y obviamente de nuestra relación... aquí estamos diciendo la verdad, no soy ninguna mentirosa y no tengo la necesidad de colgarme", señaló.

Respecto a la agresión que sufrió su ex, destacó que está no estuvo relacionada a su relación, ya que Cristian ya sabía todo. " Él sabía que había una amistad y una relación más profunda. Mi relación con Cristian se terminó cuando golpeó a su mamá... eso sí es fuerte y doloroso. La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal... los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación", finalizó.

