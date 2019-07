Kima Pantoja Loaiza no tiene ni una semana de nacida y ya se convirtió en la más popular de Instagram, donde hay una cuenta falsa en su nombre como Jukibebesita.

La hija de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza ha llamado mucho la atención en redes sociales, hasta el grado que alguien se hace pasar por sus padres para tener una cuenta como Jukibebesita.

En la falsa cuenta de Instagra suben contenido de la familia Jukilop, desde la etapa del embarazo hasta el nacimiento de Kima que fue el pasado 12 de julio.

Pero eso no es todo, subieron una foto en la que aparece Kimberly Loaiza con una bebé que, se dice es Kima. Sin embargo se ha señalado que no es ella y hasta es un montaje mal hecho.

Crean cuenta falsa de Kima, la bebé de JD Pantoja y Kimerly Loaiza. Foto: Instagram (Captura)

Nadie conoce aún el rostro de Kima

La realidad es que hace tiempo JD Pantoja mencionó en un video que su hija no tendría redes sociales, y así se mantendrían firmes reservando la imagen de su primera hija.

Además hay que recordar que Kimberly y Pantoja aún no han mostrado la cara de Kima publicamente. En las fotos y videos en los que su bebé aparece la cara no se mira y seguramente no la conoceremos tan pronto como creemos.

Por el momento la cuenta ya suma 11.9 k de seguidores, es decir que 11 mil 900 personas se han sumado creyendo que se trata de la cuenta de Kima Pantoja Loaiza.