Crean campaña en contra de ‘Madre solo hay dos’, serie de Netflix

Hace poco se estrenó en la plataforma digital de Netflix México, la serie ‘Madre solo hay dos’, y no tardó mucho en que un grupo de personas le causara molestia la temática y crear una campaña en contra de la producción.

Resulta que la asociación ‘1000 pelotas para ti’, señaló que la producción de Netflix, promociona una imagen irreal de la relación entre madres e hijos, ya que solamente refleja conductas obstructivas en los vínculos fraternales, y a su vez justifica la salida de un padre de la vida de sus pequeños por la herida materna.

En la cuenta de Instagram de la organización, publicaron dos imágenes en donde aparecen las protagonistas de la historia, Ludwika Paleta y Paulina Goto, con un mensaje cada uno, en el primero señala: “yo como mujer no me identifico con esta serie, más cuando nuestra lucha es equidad”, firmada por Yessica Hernández Penilla, miembro de la asociación.

En el segundo, es un mensaje de Octavio Maya Rocha, también parte de ‘100 pelotas para ti’, quien sostiene que: “la realidad de la niñez no es un juego de ficciones, es una realidad que requiere de la comprensión y verdadero entendimiento”.

Algunos comentarios rechazaron los señalamientos de la organización en contra de la serie de Netflix, ‘Madre solo hay dos’: “a mí que me expliquen en que parte se niega el derecho del padre y toda esa bobada que escribieron en ‘el comunicado’, escribió unn persona molesta en Instagram.

Otra usuario también expresó su enojó por la postura de la organización: “Sencillo, si no te gusta no la veas. Es una serie para entretenimiento, no es documental ni material didáctico de Escuela para padres”.

Sin embargo, la asociación señaló que las relaciones entre los padres cuando estos terminan no necesariamente tiene que haber una separación entre los hijos y los padres, ya que los que se divorcian son los padres, y no los hijos de sus padres.

“Esto es fundamental para lograr tener una justicia equilibrada. Lamentamos profundamente que Netflix por la importancia que hoy día tiene acentuada por la pandemia de COVID-19 promueva éste tipo de pensamientos”, hicieron énfasis.

“‘Madre solo hay dos’ reafirma estereotipos nocivos de género en relación a la maternidad, profundiza el rol de mujer-madre, e impide erradicar la concepción de una maternidad mal entendida. Como si el hecho de ser madre le da un derecho supremo en la vida del hijo incluso, le da el derecho de decidir sobre la presencia de este en la vida del hijo. Lo cual es sumamente lamentable”, concluyen.

La serie ‘Madre solo hay dos’, fue estrenada el 20 de enero por Netflix, tiene un total de 9 episodios y ya se tiene planeada la segunda temporada, en ella actúan como protagonistas Lidwika Paleta, Paulina Goto, además de Martín Altomaro, Oka Giner, Liz Gallardo, Javier Ponce, Dalexa Meneses, Emilio Beltrán y Zaide Silva Gutiérrez, entre otros.