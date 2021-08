‘Cortina de Navidad’: Adamari López recibe fuertes críticas por entallado vestido

Desde que Adamari López decidió darle un cambio a su vida y someterse a una estricta dieta y rutinas de ejercicio, la conductora del programa matutino 'Hoy día' no deja de ser noticia por su increíble transformación, siendo la inspiración para muchas mujeres, pero esto no ha impedido que sea el blanco de las críticas por la forma en que se viste. Recientemente recibió diversos comentarios por lucir su figura en un entallado vestido, el cual compararon con una cortina de Navidad.

Fue durante la emisión del pasado lunes ( 23 de agosto) del programa Hoy Día que Adamari López presumió sus curvas en un entallado vestido largo de seda con botones al frente y un lazo que marcaba perfectamente su cintura. El look lo complementó con unos tacones altos que combinaban con el vestido verde y un collar y pulsera, además de su melena suelta rizada.

Pese a que, la actriz que participó en diversas novelas juveniles de Televisa, se veía espectacular, algunos usuarios de las redes sociales se le fueron encima, luego de que la fotografía de López, en la que aparece con el ajustado vestido, fuera compartida en el perfil de Instagram del matutino de Telemundo, en dónde se cuestionaba a los usuarios qué tal les parecía el look de la famosa de 50 años.

Lee también: La casa de los famosos abre sus puertas este martes por la señal de Telemundo

Como era de esperarse el look de la guapa presentadora boricua dividió opiniones, mientras unos usuarios aseguraban que la actriz se veía hermosa, pues el color del vestido realzaba su belleza, hubo quienes no tardaron en manifestar que el atuendo ajustado no le quedaba nada bien a Adamari López por el tipo de cuerpo que tiene; mientras que otra usuaria escribió que el vestido parecía cortina de Navidad.

“Muy hermosa. Ese color la hace ver más hermosa“, " Una cortina de navidad“, “No me gusta el vestido“, “¿Te pusiste el mantel de la mesa?“, “No me gusta ese vestido para ella, parece de dormir“, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Hoy Día.

Cabe señalar que la reconocida actriz por sus participaciones en telenovelas como “Amigas y Rivales”, “Mujer de Madera”, “Gata Salvaje”, “Locura de Amor”, y muchas otras más, desde hace meses se sometió a una restringida dieta y rutina de ejercicios para bajar de peso y lograr la espectacular figura que tenía en su juventud.

Con su transformación, Adamari López también ha tenido que cambiar su estilo de vestir, pese a que siempre usó ropa acorde a su cuerpo, ahora la famosa luce entallados vestidos que marcan perfectamente su figura cada mañana durante el programa Hoy Día, donde es la conductora estrella.

Síguenos en