Corte de EE.UU. programa juicio a Pablo Lyle por homicidio para julio

Luego de varias interrupciones y retrasos del juicio al actor mexicano Pablo Lyle desde 2019, una corte de Estados Unidos lo programó este jueves de nueva cuenta para el próximo mes de julio, debido a que está acusado en una corte de Miami, Florida, por el homicidio involuntario de un hombre de origen cubano que obedecía al nombre de Juan Ricardo Hernández durante una pelea ocurrida en la calle de la ciudad.

Durante una audiencia virtual, la jueza Diana Vizcaíno escuchó este jueves a ambas partes y programó tanto la audiencia de estatus como el juicio para el 8 de julio. El proceso, que se inició en abril de 2019, ha tenido varios retrasos, algunos debido a la pandemia.

La defensa del protagonista de telenovelas en México, Pablo Lyle, señaló hoy en la corte que espera tener el testimonio de dos testigos "clave", familiares de Hernández, de 63 años, para hablar de su "actitud y comportamiento" el día de la pelea.

Lee también: Por sexta vez se pospone audiencia del actor Pablo Lyle

El actor afronta un proceso judicial tras golpear el 31 de marzo de 2019 a Hernández, de origen cubano y quien cuatro días después murió en un hospital. Ese día Lyle iba camino del aeropuerto de Miami junto con su hijo en un vehículo manejado por su cuñado, Lucas Delfino, cuando se cruzaron con el automóvil conducido por Hernández.

En un semáforo, el cubano se bajó para recriminar a Delfino por una maniobra que había hecho y en medio de esa discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien, de acuerdo con las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, se desplomó al instante. EFE

Lee también: Pablo Lyle deberá pagar otra fianza de 45 mil dólares por su libertad

De 2006, año en que debutó en las telenovelas de Televisa, hasta 2017, cuando hizo su último melodrama, el actor Pablo Lyle tuvo un carrera intachable mientras perteneció a las filas de la televisora de San Ángel. El histrión es recordado por su personaje de José "Pepe" López Torres en "Una Familia con Suerte" (2011-2012", compartiendo créditos con Mayrín Villanueva y Arath de la Torre, entre otros.

También protagonizó telenovelas como "La Sombra del Pasado" (2014-2015) como Cristóbal Mendoza Rivero junto a Michelle Renaud, Alejandra Barros, Alexis Ayala y Thelma Madrigal. "Corazón que Miente" (2016) también al lado de Telma Madrigal, y por último "Mi Adorable Maldición" (2017) en la piel de Rodrigo Villavicencio Solana / Andrés Villavicencio Urrutia, junto a Renata Notni.

Y debido al problema legal que enfrenta desde tres años, el actor nacido en Mazatlán, Sinaloa, México, no ha podido seguir despuntando en los melodramas mexicanos, ni en ningún otro escenario del espectáculo.

Con información de EEUU JUSTICIA / Agencia EFE Miami, EE.UU. / Fotografía Instagram Pablo Lyle

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!