Corren a Pablo Montero y a su novia de playa de Acapulco

Pablo Montero y su novia se quedaron con las ganas de echarse un chapuzón en Acapulco. El cantante fue captado ayer, junto asu novia, en la playa Icacos donde pretendían meterse a la franja de arena para disfrutar del agua, sin importarles las medidas de seguridad debido a la pandemia por el coronavirus.

Las autoridades explicaron que la pareja quería romper las reglas, pero se les interceptó y se les explicó la situación sanitaria, por lo que optaron por retirarse del lugar. El gobierno de Guerrero anunció el 2 de abril el cierre de las playas, hoteles y actividades recreativas, como parte de las acciones para frenar los contagios de Covid-19.

Varios portalaes del bello puerto de Acapulco señalaron que la pareja quería romper el distanciamiento por lo que fue interceptada por la autoridad, quien les explicó que las playas estaban cerradas. ''Aquí todos coludos o todos rabones. Corren al actor Pablo Montero de las playas de Acapulco. Este domingo el actor y cantante Pablo Montero fue retirado por autoridades de Acapulco cuando se encontraba con una chica en el área de playas. Las autoridades sanitarias de Guerrero pidieron al actor que se retirará ya que las playas se encuentran cerradas a las personas por la pandemia de Covid-19 a lo cual se tuvo que retirar'' señala un post.

“La gente sigue llegando por todos lados apenas llegaron unos primos de Cancún , aquí al gobierno le vale no han cerrado aeropuerto y los autobuses siguen vlv”, “ Ya no dejen pasar a nadie al puerto .nunca saldremos de esto mientras sigan viniendo gente del DF estado de México morelos. por favor a quien corresponda dese un recorrido por la costera vieja los condominios están recibiendo turistas del DF uno de ellos es el condominio lomas del mar”, “ X eso siguimos en semaforo rojo no deja de llegar gente de fuera y x que les permiten la entrada aunque sean actores”, fueron algunos de los comentarios en una publicación.