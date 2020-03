Coronavirus separa a Irina Baeva y Gabriel Soto, pasarán la cuarentena solos

Ante todas las polémicas que han tenido tras dar a conocer su romance, Irina Baeva y Gabriel Soto han demostrado que su amor es más fuerte que nunca, sin embargo, por el gran cariño que se tienen decidieron separarse ante la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Ante las recomendaciones que se han dado por parte del gobierno y de la Organización Mundial de la Salud han decidido separarse. El actor Gabriel Soto decidió mantenerse en cuarentena al lado de sus hijas Elissa y Alexa, quienes son producto de su relación con la actriz Geraldine Bazán. El histrión se fue con sus hijas a Acapulco.

Por su parte, la actriz rusa se encuentra en otro lugar alejada de Gabriel Soto, mediante un enlace al programa “Despierta en América”, el actor confesó que su pareja se encontraba en otro lugar tomando las medidas preventivas de salud para no contagiarse del virus, el cual ha ocasionado pánico entre las personas por el miedo al contagio.

El actor reveló que por causas mayores, como lo es la prevención de no sufrir un contagio por Covid-19 estaría alejado de su novia por algunas semanas. Pues se debe de hacer caso a las recomendaciones, las cuales pueden prevenir dicho virus como el no tener contacto físico, tener buena higiene personal y sobretodo usar gel antibacterial.

Gabriel Soto e Irina Baeva son una de las parejas del medio artístico que más ha estado en el ojo del huracán luego de que la actriz rusa fuera acusada de ser la tercera en discordia en la relación de Soto y Geraldine Bazán, por lo que cada uno de los actores ha dado su versión respecto a como sucedieron las cosas.

La polémica más reciente es en la que estuvo involucrada la conductora peruana Laura Bozzo, quien llamó a Irina Baeva robamaridos e indicó que no era un ejemplo a seguir, razón por las que la rusa y su pareja actual Gabriel Soto le respondieron.

"Cuál es el motivo de inspiración, cual es el motivo para empoderar a la mujer, para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar, sin depender, de un hombre y salir adelante. Cual es la inspiración, cuál, el haberte metido y haber destruido una familia, mi reina acá dice que piensas que tienes miedo de lo que opine las redes sociales, muchas mujeres como yo, que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de la causa de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tu, tu no eres inspiración para ninguna mujer, serás hermosa, preciosa, serás maravillosa pero a nosotros no nos inspiras, a mi me denigras como mujer por que yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia”, comentó Laura Bozzo.

Por lo que Gabriel Soto saió a la defensa de su pareja y llamó a Laura vulgar.

"Mira, Irina lo dice también y yo también lo digo, hay que tomar las cosas de quien vienen, lo que si, es que te digo que si es una tristeza que hay mujer que se exprese con esa vulgaridad , y sobretodo en un tema que ni le conviene, más bien, ni le incumbe, ni le interesa, ni le afecta, ni mucho menos, así que se exprese de esa manera tan vulgar sobretodo de otra mujer también no, entonces, pues ahora si, hay que tomar las cosas de quien viene y como decímos, Pedro dice más de Juan que de Pedro", señaló Gabriel.