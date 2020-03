Coronavirus: Muere Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid

Lorenzo Sanz, quien en fuera presidente del equipo de fútbol Real Madrid entre 1995 y 2000, perdió la batalla contra el Coronavirus este sábado en la capital española. El ex directivo, de 76 años de edad, ingresó al hospital el pasado 17 de marzo, luego de empeorar su estado de salud al padecer una fuerte fiebre de ocho días anteriores a la fecha, ya que que quiso colaborar hasta el último momento con el asunto de no saturar los hospitales en caso de no ser necesario.

Se le practicó la prueba del Covid-19, misma que resultó positiva. Su estado de salud fue empeorando cada vez más, hasta el punto de fallecer este sábado.

Lorenzo Sanz Mancebo nació en Madrid, España e 19 de agosto de 1943 y falleció este 21 de marzo de 2020 en el mismo lugar. Fue un empresario español, que ejerció el cargo de presidente del Real Madrid Club de Fútbol entre 1995 y 2000.

Su hijo Fernando, le hizo un homenaje recordándolo de la mejor manera en su cuenta oficial de Twitter, escribiendo el siguiente mensaje después de que el Coronavirus terminara con su vida:

"Hoy es el día más triste de mi vida, nos ha dejado un gran padre y un gran abuelo, una persona única, hecha así misma que fue capaz de conseguir todo lo que se propuso, pero su mayor logro fue su familia, papa te quiero y se que siempre seguirás cuidando de nosotros".

Durante su juventud fue guardameta de varios equipos de fútbol de Madrid como el Puerta Bonita. Comenzó su andadura empresarial con una fábrica de papel pintado. Estuvo vinculado a Fuerza Nueva, partido de extrema derecha del que gestionaba la publicidad.

Contrajo matrimonio con María Luz Durán Muñoz y era padre de cinco hijos. El primogénito Lorenzo, fue jugador de baloncesto y disputó dos temporadas con el primer equipo del Real Madrid y posteriormente fue durante dos temporadas, director técnico de la sección.

Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP — lorenzo sanz (@lsanz19) March 21, 2020

Los siguientes hijos varones Paco (que disputó ocho partidos en Primera) y Fernando (quien perteneció cuatro temporadas al primer equipo del Real Madrid y siete al Málaga), fueron futbolistas y posteriormente presidentes de Granada C.F. y Málaga C.F. respectivamente. Sus hijas son María Luz "Malula" (1975), que está casada con el ex futbolista del Real Madrid Michel Salgado y Diana (1977).

Entre sus logros en el balonpié, estuvieron los siguientes:

Llegó a la directiva del club en 1985 de la mano de Ramón Mendoza, al que sucedió en la presidencia 10 años después.

En su primera temporada (1996 - 1997) reconstruyó el plantel en torno a la figura de Fabio Capello, al que rodeó de futbolistas como Mijatovic, Suker, Roberto Carlos o Seedorf, que se unieron a los de casa, como Fernando Hierro, un joven llamado Raúl y Fernando Redondo.

Hoy es el día más triste de mi vida, nos ha dejado un gran padre y un gran abuelo, una persona única, hecha así misma que fue capaz de conseguir todo lo que se propuso, pero su mayor logro fue su familia, papa te quiero y se que siempre seguirás cuidando de nosotros pic.twitter.com/MpEsDbDUsG — Fernando Sanz 19 (@FernandoSanzD19) March 21, 2020

El equipo, que venía de no clasificarse para competiciones europeas por primera vez en su historia, reconquistó la Liga, pero Capello salió de la capital ibérica y retorno al AC Milán. El movimiento del directivo fue contratar a Jupp Heynckes como director técnico.

Esa decisión regeneró a los merengues, ya que el alemán reconquistó la Champions League, que el Madrid no ganaba desde 1966: la ansiada Séptima en 1998, tras vencer 1-0 a la Juventus de Zinedine Zidane, Alessandro del Piero y otros, en la final.

Los blancos volvieron a coronarse en el 2000, bajo la dirección de Vicente Del Bosque, al golear 3-0 al Valencia, en París. Después de alzar la segunda Orejona, Lorenzo decidió adelantar las elecciones a la presidencia del club y fue así que Florentino Pérez obtuvo el control por primera ocasión.