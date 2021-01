Contagian a Luz Elena González del virus en su propia casa

El 2020 culminó con malas noticias para la actriz Luz Elena González, que se sumó a la larga lista de personas famosas contagiadas por el Covid 19, así lo dio a conocer mediante un video en sus redes sociales.

La actriz Luz Elena González confirmó en su cuenta de Instagram, haber contraído coronavirus desde hace unos días, y que a causa de ello no la ha pasado nada bien por los síntomas que se han manifestado.

“Quería saludarlos, y quería platicarles que tengo Covid, me contagiaron en mi casa, una de las personas del servicio doméstico llegó enferma y no avisó que se sentía mal, nos dimos cuenta dos días después, y desafortunadamente en esos dos días contagió a otra persona, a otras dos personas del personal de casa, y esas dos personas me contagiaron a mí, contagiaron a mis suegros”, dijo la actriz.

Evidentemente molesta por su situación, habló sobre la falta de conciencia de las personas que tiene el virus y no informan a las demás personas, como en su caso, el cual externó fue “una cadena de contagiados”.

Luz Elena González informó que se encuentra en el sexto día de la enfermedad, en el que no se ha sentido nada bien, y en su caso ha manifestado todos los síntomas del Covid, menos alta temperatura, pero reveló que perdió el olfato, el gusto, tuvo sudoración extrema y un dolor de cuerpo horrible.

“Es súper fuerte, nunca había sentido algo así, de lo fuerte que es ese dolor, tres días, dos noches y media enteras que no podía dormir del dolor, y pues bueno, tratando de descansar”, comentó la famosa.

Confirmó que cuando supo que estaba contagiada, se aisló inmediatamente, y que por fortuna tanto su esposo como su hijo no se encuentran enfermos, como tampoco la persona que ayuda con los quehaceres de la casa en Acapulco.

Reiteró la importancia de hacerse responsables sobre las implicaciones a causa del coronavirus, y los cuidados que todas las personas debemos de tener, ya que los que están pagando las consecuencias mortales son los adultos mayores, y las personas que tienen otros padecimientos.

Confesó que ha comenzado a resentirse a causa de una infección, ya que su sistema inmunológico está luchando contra el virus, pero una bacteria le está causando problemas en las vías respiratorias.

La actriz Luz Elena González manifestó que ha tratado de mantenerse optimista, pero le cuesta trabajo porque el virus la cansa mucho, y eso, dijo, que es una mujer deportista que goza de buena condición física.

Los días siguientes, aclaró, son los más cruciales de su enfermedad, por lo pronto seguirá aislada los primeros ocho días del 2021, pero comentó a sus seguidores que estará informando de su evolución a través de las redes sociales.

Aunque han sido días difíciles, Luz Elena ha tratado de complacer a sus seguidores, subiendo imágenes o mandando mensajes, y espera salir de la angustia que siente por estar enferma.

Exhortó a sus seguidores a que se cuiden, eviten abrazarse, besarse y sobre todo usar cubrebocas y mantener distancia, ya que es clave para que la enfermedad no se propague, y arremetió en contra de los jóvenes que salen y no son conscientes de las demás personas con tal de divertirse sin pensar en sus seres queridos.