Consuelo Duval revela motivo de su salida temporal de Televisa

La frescura y talento de Consuelo Duval es innegable; sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de la actriz; en febrero del 2019, compartió en entrevista con Juan José Origel y Martha Figueroa en su programa Con Permiso de Unicable, el motivo del por qué se fue de Televisa, la que siempre fue su casa.

Durante la charla con los periodistas de espectáculos, Duval expresó que hubieron factores que invadieron su capacidad de actuar correctamente como su último divorcio así como el cáncer presente en su padre José Antonio Dussauge (quien finalmente falleció) y en su hermana, quien aforturadamente venció a la enfermedad; por lo que se vio orillada a escoger entre su vida profesional y personal.

Pepillo Origel le preguntó que si su salida de Televisa se debía a su soberbia a lo que ella respondió: "Salí por berrinchuda, por ca#$%&a, no por soberbia, quería justicia, me llegó todo al mismo tiempo y es que me divorcié. Luego al año, me anuncian que mi papá tiene cáncer y lidio con eso", explicó la actriz.

Entre risas, Duval dijo que les había puesto un ultimátum a los ejecutivos de Televisa, haciendo mofa de que si preferían a Adrián Uribe (a manera de chantaje) ella se iba... -haciendo ademanes que referían a que la salvarían- y se fue; pero en el proceso, radicó en Estados Unidos un tiempo.

Entre otras cosas, la actriz explicó que se dio su tiempo para asimilar todo lo que pasaba por su vida familiar y personal, pues sentía que no podía con todo.

"Me llevé a los límites del dolor porque el dolor hay que vivirlo con todo, si lo vas guardando, te empiezas a envejecer. Yo tenía muchísimo que llorar", manifestó la presentadora.

Sin embargo, después de vivir su duelo, la actriz regresó a su casa Televisa que fue donde cosolidó su carrera artística; Julia contra Julia fue la serie con la que reinició en la empresa, además de que volvió al foro de Netas Divinas, programa en el que comparte créditos con Jaqueline Bracamontes, Natalia Téllez, Daniela Magun, Luz María Zetina, Gloria Calzada e Isabel Lascurain.

