Consuelo Duval confiesa amor por otra mujer, hasta se quiere casar con ella, así lo reveló la conductora del programa Netas Divinas, donde está rodeada de bellas mujeres como: Paola Rojas, Natalia Téllez y Jacky Bracamontes.

Gloria Calzada, Yolanda Andrade, Isabel Lascurain, Consuelo Duval y Sherlyn conformaban la llamada alineación “original” de las Netas Divinas, pero en el 2018 se integraron Daniela Magún, Paola Rojas, Natalia Téllez y Jacky Bracamontes, junto con Consuelo Duval.

Cuando enfermó de Coronavirus, Consuelo Duval sintió todo el apoyo de sus amigas y en especial de Roxanna Castellanos, actriz, conductora y comediante mexicana, más conocida por su personaje Deyanira Rubí.

Fue especialmente efusiva con Castellanos, pues incluso aseguró que algún día se iban a casar: “Y mi amora preciosa que me preparó comida para toda la semana y me escribe diario y me ama y yo a ella y un día nos vamos a casar. Eres mi adoración, pedazo de amor”.

Apenas hace algunas horas Consuelo Duval confirmó cómo se había contagiado de Coronavirus: Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del covid. y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo.

Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada mas que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio.

Hoy la ansiedad ha sido remplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir encabronadas.

Estoy a 7 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desmadre que Dios guarde la hora y haciéndole saber a mis CHINGADERITAS que son lo mas importante en mi vida, que nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte.

Roxanna Castellanos por su parte también decidió responder las palabras de Consuelo Duval y escribió en sus historias: te amo amora.

Instagram

Ambas comediantes han coincidido en varias ocasiones en programas de comedia y desde entonces han mantenido una bonita relación, que ha durado más que otras relaciones con parejas.

Consuelo Duval dijo estar resignada a no encontrar su príncipe azul, que no tiene por que estar preocupada por el amor a su edad, aunque siempre sus amigas le han recomendado dejar de pensar de esa manera y disfrutar los momentos que se le presenten.



