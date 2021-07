Conoce la lista parcial de nominados al Emmy en las principales categorías

La lista de nominados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión al Emmy ha sido revelada, y entre las afamadas series de Netflix, películas más exitosas de los últimos tiempos y actores que forman parte de los elencos, se encuentra el siguiente listado que se dio a conocer el martes.

En esta ocasión la lista parcial que se presenta a continuación es para los premios Emmy anuales en horario estelar que se llevarán a cabo el próximo 19 de septiembre de 2021. Pero para obtener la lista completa, sólo hay que visitar la página oficial Emmys.com:

Serie de comedia: "black-ish"; “Cobra Kai”; "Emily en París"; "La azafata"; "Hacks"; “El método Kominsky”; “PEN15”; "Ted Lasso".

Actor, serie de comedia: Anthony Anderson, "black-ish"; Michael Douglas, "El método Kominsky"; William H. Macy, "Shameless"; Jason Sudeikis, "Ted Lasso"; Kenan Thompson, "Kenan".

Actriz, Serie de Comedia: Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"; Allison Janney, "mamá"; Tracee Ellis Ross, "black-ish"; Jean Smart, "Hacks"; Aidy Bryant, "estridente".

Serie de drama: “The Boys”; “Bridgerton”; "La corona"; "El cuento de la criada"; "País de Lovecraft"; “El mandaloriano”; "Pose"; "Somos nosotros."

Actor, Serie Dramática: Sterling K. Brown, "This Is Us"; Jonathan Majors, "Lovecraft Country"; Josh O'Connor, "La corona"; Regé-Jean Page, “Bridgerton”; Billy Porter, "Pose"; Matthew Rhys, "Perry Mason".

Actriz, Serie Dramática: Emma Corrin, "The Crown"; Elisabeth Moss, "El cuento de la criada"; Uzo Aduba, "En tratamiento"; Olivia Colman, "La corona"; Mj Rodríguez, "Pose"; Jurnee Smollett, "Lovecraft Country".

Serie limitada: “The Queen's Gambit”; "Puedo destruirte"; “Yegua de Easttown”; "El ferrocarril subterráneo"; "WandaVision".

Actor, miniserie o película para televisión: Paul Bettany, “WandaVision”; Hugh Grant, "The Undoing"; Ewan McGregor, "Halston"; Lin-Manuel Miranda, “Hamilton”; Leslie Odom Jr., "Hamilton".

Actriz, miniserie o película para televisión: Michaela Coel, "I May Destroy You"; Cynthia Erivo, “Genius: Aretha”; Elizabeth Olsen, "WandaVision"; Anya Taylor-Joy, "El gambito de la reina"; Kate Winslet, "Yegua de Easttown".

Serie de charlas de variedades: “Conan”; "The Daily Show con Trevor Noah"; "Jimmy Kimmel Live"; “Last Week Tonight with John Oliver”; "The Late Show with Stephen Colbert".

Actor de reparto, serie de comedia: Carl Clemons-Hopkins, "Hacks"; Kenan Thompson, "Saturday Night Live"; Bowen Yang, "Saturday Night Live"; Brett Goldstein, "Ted Lasso"; Brendan Hunt, "Ted Lasso"; "Nick Mohammed," Ted Lasso "; Jeremy Swift, "Ted Lasso"; Paul Reiser, "El método Kominsky".

Actriz de reparto, serie de comedia: Hannah Einbinder, "Hacks"; Kate McKinnon, "Saturday Night Live"; Cecily Strong, "Saturday Night Live"; Aidy Bryant, "Saturday Night Live"; Templo de Juno, "Ted Lasso"; Hannah Waddingham, "Ted Lasso"; Rosie Perez, "La asistente de vuelo".

Actor invitado, serie dramática: George Freeman, "Lovecraft County"; Charles Dance, "La corona"; Don Cheadle, "El halcón y el soldado de invierno"; Timothy Olyphant, "El mandaloriano"; Carl Weathers, "El mandaloriano".

Actriz invitada, serie dramática: Sophie Okonedo, "Ratched"; Claire Foy, "La corona"; Alexis Bledel, "El cuento de la criada"; McKenna Grace, "El cuento de la criada"; Phylicia Rashad, "This Is Us".

Actor de reparto, serie dramática: Giancarlo Esposito, "The Mandalorian"; OT Fagbenie, "El cuento de la criada"; John Lithgow, "Perry Mason"; Tobias Menzies, "La corona"; Max Minghella, "El cuento de la criada"; Chris Sullivan "This Is Us"; Bradley Whitford, "El cuento de la criada"; Michael K. Williams, "Lovecraft Country".

Actriz de reparto, serie dramática: Gillian Anderson, "The Crown"; Helena Bonham Carter, "La corona"; Madeline Brewer, "El cuento de la criada"; Ann Dowd, "El cuento de la criada"; Aunjanue Ellis, "Lovecraft Country"; Emerald Fennell, "La corona"; Yvonne Strahovski "El cuento de la criada"; Samira Wiley, "El cuento de la criada".

Actor de reparto, miniserie o película para televisión: Thomas Brodie Sangster, "The Queen's Gambit"; Daveed Diggs, "Hamilton"; Paapa Essiedu, "Puedo destruirte"; Jonathan Groff, "Hamilton"; Evan Peters, "Yegua de Easttown"; Anthony Ramos, "Hamilton".

Actriz de reparto, miniserie o película para televisión: Renée Elise Goldsberry, "Hamilton"; Phillipa Soo, "Hamilton"; Kathryn Hahn, "WandaVision"; Moses Ingram, "El gambito de la reina"; Julianne Nicholson, "Yegua de Easttown"; Jean Smart, "Yegua de Easttown".

Película para televisión: “La Navidad en la plaza de Dolly Parton”; "Oslo"; “Robin Roberts presenta: Mahalia”; "El amor de Sylvie"; "Tío Frank".

Actor invitado, serie de comedia: Alec Baldwin, "Saturday Night Live"; Dave Chappelle, "Saturday Night Live"; Daniel Kaluuya, "Saturday Night Live"; Dan Levy, "Saturday Night Live"; Morgan Freeman, "El método Kominsky".

Actriz invitada, serie de comedia: Issa Rae, "A Black Lady Sketch Show"; Yvette Nicole Brown, "A Black Lady Sketch Show"; Jane Adams, "Hacks"; Maya Rudolph, "Saturday Night Live"; Kristen Wiig, "Saturday Night Live"; Bernadette Peters, "Lista de reproducción extraordinaria de Zoey".

Programa de Realidad Estructurada: “Antiques Roadshow”; “Property Brothers: Forever Home”; "Queer Eye"; “Running Wild with Bear Grylls”; "Tanque de tiburones."

Programa de realidad no estructurada: “Becoming”; "Debajo de la cubierta"; "Emparejamiento indio"; “RuPaul's Drag Race: Untucked”; "Vendiendo Sunset".

Programa de competencia de telerrealidad: “¡Clavado!”; “RuPaul's Drag Race”; "La sorprendente carrera"; "La voz"; "El mejor chef."

Programa de bocetos de variedades: “A Black Lady Sketch Show”; "Sábado noche en directo."

Con información de The Associated Press / Agencia AP / Fotografía: The Crown Netflix Vía AP

