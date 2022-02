Confunden a Ivonne Montero con Inés Gómez Mont y hasta le piden que se entregue

La actriz mexicana, Ivonne Montero, quien ha sido reconocida por trabajar en proyectos como El tigre de Santa Julia y la exitosa serie de Telemundo El señor de los Cielos, pasó por incómodo momento en las redes sociales tras ser comparada con Inés Gómez Mont.

Fue frente a las cámaras del programa Sale el Sol de Imagen Televisión que Ivonne Montero reveló que debido a que tiene un cierto parecido con la presentadora de televisión, algunos usuarios de sus redes sociales la han confundido con Inés Gómez Mont e incluso le han pedido que se entregue, pues recordemos que la presentadora se encuentra prófuga de la justicia.

"En mis redes sociales me escriben... saqué una fotito así muy bonita y me ponía una chica: ¿Pero no te están buscando las autoridades? Ya entrégate a la Interpol, seguramente te quedaste sin dinero y por eso te estás vendiendo'", indicó Ivonne Montero.

Ante está declaración y la ola de mensajes que ha recibido por su cierto parecido con Inés Gómez Mont, Ivonne Montero también utilizó sus redes para pedirle al público de la manera más amable que deje de confundirla con la presentadora, pues no tiene nada que ver con ella.

"Familia, pónganse las pilas con ciertas confusiones. Digo, Inés es muy bella, pero de ahí a que me entregue a la Interpol lo veo difícil... ni Dios lo quiera", expresó la famosa en su cuenta de Instagram. Como era de esperarse las declaraciones de Ivonne Montero dividieron opiniones en dicha red social. Mientras algunos aseguraron que si hay un cierto parecido , otros señalaron que nada que ver.

"Nada que ver... Tú si eres hermosa y, sobre todo, HONRADA Y TRABAJADORA cosa que "aquella" jamás será", "Creo estás mucho más hermosa tu", "Nada que ver contigo, tu eres única y hermosa", "Se parecen en los ojos", "Parecido?...nada que ver! Tu eres hermosa!","No hay punto de comparación. Eres bellísima y sensacional ", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Además frente a las cámaras de Sale Sol, la protagonista de la telenovela ¡Anita, no te rajes también aprovechó para hablar de su molestia por haber sido invitada para ser la Reina del mariachi, pero finalmente fue coronada la actriz Aleida Núñez. "La verdad es que sí me molesté, obviamente no fui grosera con el señor Chucho (López, el organizador). Ya es la segunda vez que me invitaba y aquella vez, la primera, pasó lo mismo: me invitan y al final coronaron a otra persona", señaló la famosa.

Ivonne Monteroaseguró que fue muy desagradable la forma en que se enteró de que Aleida Núñez fue coronada: "Me meto para buscar a las reinas pasadas, cómo se veían, y la primera nota: Aleida Núñez, la reina. Aparte ahí se celebró su cumpleaños. Sé cómo trabaja, lo respeto, muchas cosas no las comparto, pero esas me las callo, no soy de escándalos", dijo la famosa.

