Confiesa Yadhira Carrillo si Luis Miguel le echó los perros

Bien es sabido el amplio pasado amoroso del cantante Luis Miguel y de la extensa lista de famosas que cayeron rendidas ante los encantos de El Sol de México, siendo algunas de ellas, Sofía Vergara seguida por Mariah Carey, Daisy Fuentes, Genoveva Casanova, Aracely Arámbula y Lucia Méndez, entre otras, por lo que el programa Venga la Alegría de Tv Azteca cuestionó a Yadhira Carrillo si en alguna ocasión el famoso le había echado los perros.

Fue durante una entrevista exclusiva al programa de la televisora de Ajusco que Yadhira Carrillo rompió el silencio y recordó con mucho cariño a Luis Miguel, razón por la que reveló algunos detalles de la relación laboral que tuvo con el cantante hace muchos años cuando él la buscó debido a que quedó encantado con sus escenas de llanto en las novelas.

Yadhira Carrillo tuvo una aparición en el video de la canción Que seas feliz de Luis Miguel el cual se estrenó en 2004, y debido a que han salido a la luz diversos amoríos del cantante mexicano, la protagonista de Barrera de Amor reveló si tuvo sus queveres con él.

“No, no, no, para mí no fue así, fue un trato tan hermoso, tan cordial, tan respetuoso. Puedo decir qué bonito que te llamen, porque parece ser que veía mi telenovela, sí le gustaba la forma de cómo lloraba”, indicó la ex concursante de Nuestra Belleza México frente a las cámaras de Venga la Alegría.

Para no generar especulaciones, la actriz de 49 años confesó que tiene muy lindos recuerdos de Luis Miguel, pue siempre se portó como todo un caballero y la respeto muchísimo. “Tengo esos recuerdos hermosos y de muchísimo respeto de su parte. la producción, todos muy bien”, contó.

Durante la entrevista la artista originaria de Aguascalientes aprovechó para mencionar que pese a que su esposo, Juan Collado, lleva casi dos años en prisión no ha hecho ninguna amistad con algún preso.“Creo que no. Es muy hermético, saluda a todo el mundo, pero no se mueve de su espacio. Él siempre ha sido muy muy callado, muy para adentro, es mucho de la lectura y de repente lee los expedientes de otras personas que le han pedido ayuda y ha ayudado a mucha gente”.

Respecto a que Juan Collado pasará el Día del Padre en prisión la famosa contestó: “No nos dejamos llevar por ocasiones especiales… Repito, tienes que ser feliz el día de hoy porque no sabes si mañana mueres o si tienes vida mañana”.

Para finalizar la entrevista la actriz prefirió omitir una pregunta del reportero sobre el problema que enfrenta Leticia Calderón con el gobierno estadounidense ante la negación de los pasaportes de sus hijos. “No tengo idea. No sabría decirte. Son temas que no veo yo. Sólo sé que Juan les ha dado todo lo que le han pedido y está muy pendiente, por supuesto”