Confiesa Pedro Sola porqué se enamoró de su novio

Luego de que se especulara cuáles eran las preferencias sexuales de Pedro Sola, hace un tiempo el conductor del programa de espectáculos Ventaneando abrió su corazón y reveló que tenía una relación sentimental con un hombre 30 años menor que él. Fue durante una entrevista para la revista Quién, que el famoso conductor de Tv Azteca contó algunos detalles de su vida privada.

Sola reveló que su historia de amor comenzó en el 2001 y fue a través del internet. 'Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través del internet, por correo electrónico, me escribió y era muy interesante el correo, porque estaba perfectamente bien escrito, ortografía, sintaxis y puntuación. Todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes, y yo le contesté, me contestó dos veces, y de repente le dije oye pues, quién eres'', dijo.

"En esa época yo tenía 54 y el 25 , en ese momento me di cuenta que hay jóvenes que le gustamos los viejos, a mi nunca me gustaron los viejos, a mi siempre me gustó la gente de mi edad", señaló. Pedro confesó que anteriormente él tuvo una relación que duró 17 años, pero se acabó el amor, el cariño, la pasión y él encontró otra pareja más joven y posteriormente él se dedicó a su madre quien había enviudado.

Pedrito confesó que él no busco a su pareja, pues quedando sola su madre se dedicó a ella: "Yo no busqué pareja en ese momento, tampoco es fácil tener pareja pero no busqué, en el ambiente gay es muy fácil ligar pero muy difícil matener una relación mucho tiempo", indicó.

El conductor de Ventanenado también contó que después de entablar una conversación con el joven, él le dijo que se podía ir a vivir a la Ciudad de México comisionado de su trabajo y lo invitó a vivir a su casa. " Eso fue en el 2002, tenía 24 ahora tiene 42, yo tenía 54 ahora tengo 72, pero hemos hecho una vida en común muy buena, es un tipo extraordinariamente inteligente, simpático, guapo, divertido, con un sentido del humor, educadisímo", señaló.

Pedro señaló que él se lleva extraordinariamente bien con la familia de su esposo, así como él se lleva perfectamente con la suya. El presentador prefirió omitir el nombre de su pareja por respeto a su privacidad pues señaló que "es una persona muy privada, él no tiene nada que ver con el medio, él trabaja, tieene su profesión y muy discreto y no tiene porqué".

El conductor reconoció que su historia de amor era como de Telenovela, pues llegó cuando menos se lo esperaba.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ