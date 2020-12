Confiesa Niurka Marcos que besó a una famosa

Niurka Marcos sorprendió a sus millones de fans al revelar ante las cámaras de diferentes medios de comunicación que tuvo una experiencia lésbica con una mujer famosa del medio del espetáculo. Y aunque Niruka Marcos aseguró que el encuentro con su amiga no llegó más allá, fue una experiencia que no le desagradó.

La ex esposa de Juan Osorio aseguró que su amiga solo le había chupado la boca y ocurrió cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol, a lo cual asegura que tal suceso no la asustó ni tantito.

“Tuve una experiencia lésbica porque una amiga me chupó la boca, no llegó a mayores porque estaba bien ped&, dije no… ped& no… pero viví esa experiencia, me chupó la boca y dije wow… ¿no será que tenía la cachondería activada?”, dijo la ex de Juan Osorio en entrevista con el periodista Eden Dorantes”.

La cubana dejó en claro que si fue con una amiga del medio con quien en su momento vivió esa bochornosa sitiación, y explicó los detalles para dejar en claro el motivo del por que no revelaba su identidad, para no ponerla en evidencia ya que se refiió a ella como pobrecita.

“Bueno, sí es el medio… me agarró de sorpresa, pero no voy a decir nada, primero porque no se dio, y segundo porque le tengo que pedir permiso, no vaya a ser, pobrecita ella, no tiene la culpa de que yo sea tan desinhibida, pero sí viví una experiencia lésbica y no me asustó, ni me desagradó”, dijo.

Niurka dejó a más de uno con la boca abierta al declarar que ella si estaría dispuesta a estar con Angelina Jolie o Maribel Guardia, pese a que siempre se le ha visto muy alebrestada en todo lo que hace, ésta vez si logró dejar a mas de uno inquieto con sus declaraciones.

Muchos recordarán el matrimonio que sostuvo Niurka con el productor de melodramas de Televisa Juan Osorio, ellos mantuvieron una relación de cinco años, y fruto de eso nació su hijo Emiliano. Hace un tiempo la cubana hizo fuertes declaraciones donde aseguraba ella vivía un infierno al lado del productor.

Fue durante una entrevista para el programa La última y nos vamos, donde la vedette habló de las razones por las cuales ella decidió terminar con todo lo que tenia con el productor.

"Fue un infierno (...) Tuvimos varios años de felicidad y abstinencia, de éxito en ambas carreras, tanto en la de él como productor como en la mía como 'vedette'. Él se quedaba en la oficina, me avisaban por teléfono que estaba con ésta, con aquella y con la otra", confesó Niurka.

Para no caer en más polémica Niurka decidió no dar nombres de terceros involucrados en ese desagradable suceso, pero si dejó ver que su relación con Osorio ya se veía debilitada desde que ella interpretó el papel de Karicia de Cisneros en la telenovela Salomé, producida por quien en ese momento fuera su pareja sentimental.

"Cuando yo empecé Salomé, Juan bien entusiasmado me dice: 'Oye, hay un personaje para ti, está precioso porque es una vedette y tú eres vedette -yo estudié para eso-, pero es la mejor amiga de Edith (González) y los jefes están preocupados para que no existan 'pedos' (problemas) entre las dos", contó Niurka.”

La cubana contó que a pesar de que ella siempre se mantuvo al margen de todo para no causar ningún tipo de conflicto y para no generarle problemas a Osorio, siempre terminó por ser el blanco de críticas y ataques.

"Aunque me la pasaba pecho tierra, bajo perfil. Aquella me tiraba pero con 'Fa sostenido', entre ella y el profesor Jiménez, los dos que en paz descansen, me traían jodidos. Jodida, pero jodida a mí y a Juan porque decían horrores también de él”, aseguró”.

Niurka reveló que jamás regrearía con el productor, ya que su relación se vió muy afectada y eso arruinaría la carrera de su hijo Emilio, a quien procreó junto al lado de Juan Osorio.

"No puede pasar porque se perdió lo más importante entre dos personas que se quisieron tanto, que fueron grandes cómplices, que tuvieron tantos éxitos y triunfos, y que fueron dos guerreros a muerte en el ring (...) si no hubiera nacido Emilio nos hubiéramos matado porque nos queríamos matar", finalizó.