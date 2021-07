Confiesa Lyn May sus salvajes travesuras junto a Tin Tan

Luego de que hace unos días Lyn May acaparara titulares de diversos medios de comunicación por la forma tan negativa que se expresó de Chiquis Rivera, Belinda, Danna Paola y Christian Nodal, ahora la vedette actriz de cine mexicana de ascendencia china, volvió a ser noticia tras confesar sus salvajes travesuaras junto a Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan.

Fue durante una entrevista exclusiva con el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, que Lyn May presumió su lado más salvaje y recordó cuando tuvo sus queveres con el comediante Tin Tan. En el adelanto de la exclusiva del programa de Telemundo, se escucha decir a la bailarina que el único defecto que tiene son los hombres.

Mientras que segundos después, confesó algunas íntimidades de Germán Valdés, pues aseguró que el reconocido comediante, actor y cantante de la Época de Oro del Cine Mexicano era muy brusco en la cama, sin embargo, eso no le impedía darse sus escapadas con él. "Era un poquito para hacer el se..", señaló la bailarina.

Ante la pregunta si estos encuentros resultaban incómodos o si le dejaba añgún tipo de moretón o rasguño, Lyn May aseguró que Tin Tan la dejaba toda moreteada, pues resultó ser un tigre en la intimidad. "Si pos si me dejaba toda moreteada, era como un tigre", confesó para Suelta la Sopa.

Durante la entrevista que se presentará hoy a las 15:00 horas, la vedette hablará por primera vez de los encuentros íntimos que tuvo con algunos ex presidentes de México.

Recordemos que estás fuertes declaraciones surgen después de que Lyn May lanzó comentarios negativos hacía Belinda y Chiquis Rivera primeramente, diciendo que la primera no canta y estaba muy flaca. Mientras que a la hija de Jenni Rivera le fue como en feria al decirle que no tenía talento y que estaba muy subida de peso.

“Ay, se me hace una falta de respeto, que estando así se retrate desnuda. Le digo que baje de peso. Se pone en una tina de baño y las lonjas se le van para acá y para allá. ¿Por qué se toma esas fotos si tiene la cola como las ballenas?, dijo respecto a Chiquis Rivera.

Por su parte, Christian Nodal no se quedó atrás a quien lo llamó chango y ante supuestamente imitarla, Danna Paola también se llevó su "rebanada de pastel", luego de que Lyn May asegurara que le copia su estilo.

"Estoy muy molesta con esa niña porque oye, me está copiando el movimiento de mis caderas en su baile. ¿Por qué no se pone a estudiar? Que vaya a una academia a estudiar baile. Además no tiene nada, ¡está plana!, que se opere el busto por favor. Y creo que no canta muy bonito que digamos”.

