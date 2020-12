Confiesa Danna Paola que ha liberado cosas tóxicas de su vida

El 2020 ha sido un año muy complicado para muchas de las celebridades, pues los proyectos artísticos tuvieron que ser frenados por la pandemia de Covid 19, pero también ha sido un año de reflexión, tal y como le sucedió a Danna Paola, quien mencionó que liberó muchas cosas tóxicas que le dañaban.

La cantante mexicana fue invitada en el podcast “On The Go”, en donde charló sobre cómo se ha sentido a nivel personal durante el trascurso del 2020 a raíz de la pandemia, comentando que entre positivo ha sido un año de sanación en algunos aspectos de su vida.

“He crecido muchísimo a nivel personal, no soy la persona que soy, que era de enero para acá, por supuesto que no, entonces he aprendido mucho de las personas que he conocido este año, que he liberado de mi vida, que han sido cosas tóxicas en las que una no se da cuenta, ha sido muy sanador”, expresó para el podcast.

El en mismo espacio, confesó que sufre de ansiedad desde hace mucho tiempo, y que es algo serio que la gente toma de “chiste” y no normaliza, pero que ella no se lo toma a la ligera, ya que se da tiempo de analizar sus situaciones buenas y malas.

Danna Paola manifestó que se considera una persona hiperactiva que tiene que renovar de proyectos cada tres meses para no sentirse abrumada, por esa razón la pandemia le ha ocasionado demasiada ansiedad, porque lo que más desea es estar arriba de los escenarios interpretando sus éxitos.

“Yo me sentía como un pajarito con las alas abiertas pero no puedo volar, no puedo salir, entonces era como está ansiedad de decir: necesito lo tangible, salir a un concierto, necesito salir al súper, y eran como cosas que no, que nos estamos cuidando un montón”.

La actriz aseguró que se ha alejado de las redes sociales en más de una ocasión porque la gente es muy “tóxica”, y como artista es complicado en donde todos tienen algo que opinar para bien o para mal.

La manera terapéutica como ha llevado los días difíciles es escribir poesía, pensamientos y canciones, además de platicar sobre sus sentimientos con la gente que la rodea, como lo son amigos, familias y su equipo de trabajo.

Finalmente, Danna Paola comentó que por el momento que está pasando el mundo, es tiempo de reflexionar en las distintas facetas personales que causan los verdaderos conflictos, pues ella considera que es una persona como todas las demás, con defectos y errores, pero que el 2020, ha sido el año donde ha hecho un lado a las personas tóxicas que la han hecho sentir ansiedad.

