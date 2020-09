Confiesa Andrea Legarreta a Alan Tacher dónde se contagio del virus

Galilea Montijo reveló el pasado 31 de agosto que su compañera y amiga Andrea Legarreta se había contagiado de Covid-19 por lo que se enlazaron con la conductora de Hoy para que diera detalles sobre su estado de salud."Tuve dolores fuertes, parecidos a cuando te da influenza…me tomaba algún medicamento para controlar los dolores pero el sábado dejé de tomarlo y subió la temperatura. Fui a que me hicieran la prueba y me entregaron los resultados ayer por la tarde, ya casi en la noche", dijo Legarreta para Hoy.

Legarreta recordcó que en algún momento escuchó decir que el coronavirus a todos iba a alcanzar. “Ahora me tocó a mí, a enfrentarlo con la mejor actitud”, dijo la también actriz para explicar que un síntoma que tuvo fue un resfriado “quizás un poquito más fuerte”, después sintió dolores en el cuerpo similares a los causados por la influenza, es decir, fuertes y “dolor de cabeza y fiebre”, dijo.

Aunque durante la entrevista a Hoy, Andrea no específico dónde se contagió, fue durante una conversación con el presentador de Despierta América, Alan Tacher, que la esposa de Erik de Rubín contó cómo se contagio.Tacher reveló que cuando él y su familia estuvieron enfermos del virus, Andrea estuvo al pendiente de ellos por lo que ahora él esta haciendo lo mismo. “Yo ayer hablé con Andrea, ella estuvo al pendiente de mí y de mi familia durante nuestro proceso, y me mandaba mensajes de cariño, de comprensión, de amor y hablamos por teléfono el día de ayer, hablé con ella me dijo que está tranquila, que se siente muy bien”, aseguró.

Alan confesó que durante la plática con la conductora de Hoy, ella le reveló que se contagió cuando fueron al cine, pues recordemos que hace unos días la también actriz y su familia compartió a través de su Instagram que habían ido a disfrutar de una película al cine.

“Parece ser que fueron todos al cine en familia, juntos, y ahí se contagiaron, pero todos, Erik y sus dos hijas”, señaló Tacher. Y aunque La maestra “Lupita” de Vivan los Niños compartió que había ido al cine cumpliendo todos los mecanismos de seguridad, todo parece indicar que se contagiaron del virus en el cine. “Quienes me conocen saben que soy muy responsable. He ido a trabajar desde que inició la pandemia con muchos cuidados y protegiéndome. Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican”, señaló.

Finalmente, el conductor detalló “Afortunadamente todos están estables. Yo sé que ella era de las más cuidadosas y aún así tuvo la situación. Ella lo que está argumentando es que tuvo que ir al cine porque quería apoyar a la economía, que se están reabriendo los cines, eran amigos, etcétera, ya sabes la situación, la empezaron a criticar”, concluyó.

La lujosa mansión de Andrea Legarreta donde pasa su aislamiento

La conductora de Hoy y su familia viven en una casa ubicada en la exclusivaa zona de Fuentes del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. No es la primera vez que el público se percata de lso espacios que conforman la mansión, yaa que el pasado mes de abril, Mía, la hija mayor de la presentadora y el ex Timbiriche cumplió 15 años por lo que posó desde algunos espacios de la propiedad como la cocina, comedor y sala.

La cocina tiene un desayunador ideal para el número de personas que viven en el hogar. Parte de la casa esta decorada con cuadros, espejos y un grandisímo ventanal de donde se puede observar el jardín de la casa. La sala de la mansión esta divida en dos partes; la sala principal y otra pequeña sala, la cual cuenta con cuatro sillones individuales de color gris. En ese mismo espacio se encuentra un espejo que abarca gran parte de la pared.

La recámara de Andrea y Erik cuenta con muebles cafés, los cuales resaltan los colores de la pared. La propiedad cuenta también con un estudio de grabación.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ