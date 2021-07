Con una trayectoria de éxitos, Carmen Villalobos cumple 38 años

Más guapa que nunca, Carmen Villalobos está de plácemes este día pues cumple 38 años, de los cuales más de 20 los ha dedicado a su carrera artística, en la que resaltan proyectos como “El Señor de los Cielos”, “Café con aroma de mujer” y “Amor a la plancha”.

Pero sin duda, el personaje que la lanzó a la fama mundial fue el de Catalina Santana en la serie de Telemundo “Sin senos no hay paraíso”, con la cual se ganó el cariño del público, que hasta la fecha la identifica por ese personaje, aun cuando la actriz colombiana cuenta con una gran trayectoria de éxitos en su haber.

Nacida un 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Yorley de Carmen Villalobos Barrio siempre mostró su inclinación al mundo artístico y desde muy joven buscó una oportunidad en la televisión, la cual logró cuando tenía apenas 18 años en el programa infantil Club 10 de Caracol Televisión.

Su debut como actriz se dio recién que cumplió los 20 en la telenovela “Amor a la plancha”, donde ya se le veían las dotes para triunfar en la industria. Posterior a ello fue llamada para trabajar en otros melodramas con papeles estelares hasta que en 2008 le llegó la gran oportunidad cuando le ofrecieron el protagónico de “Sin senos no hay paraíso”.

Desde entonces, Carmen Villalobos ha tenido un ascenso impresionante y ha cosechado millones de fans en el mundo, quienes están muy pendientes de sus proyectos, por lo que, al festejar su cumpleaños 38, la actriz compartió parte de su sentir con ellos en sus redes sociales.

La villana de “Café con aroma de mujer” una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que luce un outfit en negro, con pantalón y un bustier de cuero con el que presume sus encantos, y un chaleco de peluche en color tinto que le daba un toque chic al estilo de la actriz.

“HOY ES MI CUMPLE Y ESTOY MUYYYYY FELIZZZZZZZZZ! Amo cumplir años y poderlo celebrar! Y cuando digo celebrar, no me refiero a una gran fiesta, me refiero a poderlo pasar junto a los míos y llenita de salud y felicidad! Gracias Dios por un año más de vidaaaaaaaaaa, GRACIAS POR TANTAS BENDICIONES. FELIZ CUMPLEAÑOS A MÍ (sic)”, escribió Carmen Villalobos en la publicación.

Los admiradores de la histrionisa y modelo colombiana no tardaron en enviarle felicitaciones en redes: “Bellezaaa de mujer”, “Feliz cumpleaños”, “Rojo es su color, y pronto podremos verte con el pelo rojo”, “Mi chiqui bella, feliz cumpleaños, sos el mejor ser humano, te amo muchísimo”, “Feliz cumpleaños, reina. Te deseo todo lo bonito del mundo. Que lo disfrutes como se debe”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, otros famosos del medio del espectáculo se unieron a la celebración, como fue el caso de Ana Martin, Mabel Moreno, Alejandra Pinzón, Ximena Duque, María Elisa Carrasco, María Elisa Carrasco, Paloma Márquez y César Sumosa.

