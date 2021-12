Con una serie de fotos, Maribel Guardia dice adiós al ídolo Vicente Fernández

Luego de toda una vida conociéndolo, la actriz costarricense Maribel Guardia, quien se siente más mexicana que muchos, no fue la excepción en decirle para siempre adiós al ídolo el pueblo nacional, Vicente Fernández, luego de que se anunciara la triste noticia de su partida este domingo.

La costarricense de nacimiento pero mexicana de corazón, utilizó su cuenta de Instagram para destacar las veces que coincidió con el llamado 'Charro de Huentitán' en diversos proyectos, lugares y etapas de sus vidas; pues desde una película -por ejemplo- grabada al lado de los hermanos Almada hasta un evento público cualquiera.

La tarde de este domingo, la también cantante de música ranchera despidió a Don Vicente Fernández con un emotivo mensaje que deja ver su dolor y tristeza al tener que despedir a un grande como lo fue uno de los máximos exponentes de la música vernácula mexicana.

Lee también: Maribel Guardia ajusta su cintura con pantalón de cuero y blusa animal print

Tras compartir un total de cuatro postales en las que aparece hasta su hijo Julián Figueroa -hace algunos ayeres-, Maribel Guardia dejó un mensaje que refleja el gran cariño que siente por el cantante originario de Huentitán el Alto, Jalisco, México:

"Querido amigo @_vicentefdez la música universal y la regional mexicana en particular están de luto perenne con tu partida. Extrañaremos tu calidad humana, tu devoción por la familia, el Don del canto y la interpretación con que te dotó el cielo".

Lee también: Con canciones y fotografías, seguidores dan el último adiós a Vicente Fernández

Y además de destacar que la música mexicana se quedará sin un grande como lo fue y sigue siendo el patriarca de los Fernández, también envió sus condolencias a la familia entera:

"Mi más sentido pésame a toda tu familia. Descansa en paz, nos quedamos con tu enorme legado musical para la posteridad. Gracias por tu apoyo y cariño. Seguro estarás cantando con Los Ángeles en el cielo", se lee.

A la pena de la esposa de Marco Chacón, se unieron varios fanáticos y entre los mensajes se lee: "Con el fallecimiento de don Vicente, la música regional mexicana pierde a su último soldado de su vieja guardia. No dejado de escuchar sus canciones en su honor, que su alma descanse en paz."

Alguien más hizo énfasis en dos grandes que se han ido en los últimos días, haciendo referencia a la primera actriz Carmen Salinas y el propio Vicente Fernández: "Otra estrella que se va a brillar en el cielo QEPD". Otro fanático más dijo una gran verdad: "Las personas hacen historias por sus acciones siempre!".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!