Con pocas palabras Adamari López lanza indirecta para Toni Costa

Con una frase corta y contundente, la actriz Adamari López lanzó indirecta a Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa. La también conductora aprovechó su poder de convocatoria en las redes sociales y a manera de broma, se refirió a su ex esposo con un mensaje que podría ayudar a sanar las heridas de muchos.

La conductora de "Hoy Día" de Telemundo, aprovechó el protagonismo que ha ganado últimamente en redes sociales, tras haberse quitado aproximadamente 15 kilos de encima y por lo que ahora luce guapísima que a decir verdad, ni parece que tenga la edad de 50 años, cumplidos el pasado 18 de mayo.

Y es que, aunque en un principio, cuando la propia Adamari López dijo que por una por única vez hablaría del tema sobre la separación de ella con Toni Costa en un vídeo difundido a través de su cuenta de Instagram-, todo parecía indicar que era el bailarín, quien quería recuperar a toda costa su relación.

Hoy, la también actriz de telenovelas, ha dejado claro que quien ya no quiere estar en su vida es el padre de su hija, luego de que Adamari hiciera un TikTok, utilizando una contundente frase; así se lee la descripción de su post del pasado sábado.

"Escuchen atentos, cuando alguien quiera irse de sus vidas ¡déjenlo ir! #reflexiones #parejas #amigos #conflicto #women".

"If somebody mand a wok are your life, let - them - go!, se ve diciendo a Adamari López mientras hace un lipsync, de un video de This is madea, personaje del comediante estadounidense Tyler Perry.

Y mientas lucía radiante con un vestido de escote cruzado color naranja, fue su amiga, la actriz Ximena Herrera quien escribió: "Te amaaaaooooo! Ídola!", por otro lado, hubo quien indicó: "Se tenía que decir y se dijo!!!".

Y aunque la inspiradora frase pueda sanar las heridas del corazón que deja el ser que se va, otro fan destacó: "Igual duele pero la vida sigue" o "Bueno ya el se fue... Ese Toni esta muy joven.. Y ahora es que le queda por conocer que sean felices cada quien por su lado y punto".

Las reacciones que ha causado la boricua, juez del reality show "Así se Baila" de Telemundo, son una infinidad; no obstante, la conductora ha sido aplaudida por el éxito que tiene en su vida actualmente.

