Con un contundente mensaje Danna Paola le responde a Cepillín

Luego de varios de mantenerse callada tras las declaraciones que hizo el payaso más famoso de México, Cepillín, la actriz y cantante, Danna Paola por fín rompió el silencio y habló de las fuertes declaraciones que hizo Ricardo González Gutiérrez. Danna Paola le envió un contundente mensaje a Cepillín.

Durante una entrevista al programa Ventaneando, Danna Paola dejó en claro que ella desde siempre le ha tenído fobia a los payasos, que eso no es nuevo. Recordemos que este tema fue el que hizo explotar a Cepillín, pues contó una mala experiencia que tuvo con la joven cantante, quien aseguró lo ofendió.

“Tengo una fobia, pero es horrible, yo sufro de una fobia a los payasos desde que tengo 8 años de edad y es algo que me trauma muchísimo, yo no puedo ver IT el payaso”, confesó la actriz hace unos meses. Por lo que Cepillín señaló que "Hay gente como Danna Paola que dice ‘le tengo fobia a los payasos’, porque es una pobre tarada, con todo respeto. Un día me dijo ‘ay no, te tengo miedo’, pobrecita. Alguien que yo le tenga así fobia se llama Danna Paola".

A unos días de las declaraciones de Cepillín, Danna Paola rompió el silencio y señaló durante la entrevista, que ella respeta mucho a Cepillín pese a que él ha hablado bastante de ella. "La verdad hay muchísimo respeto, la fobia que le tengo a los payasos la tengo desde que tengo 8 años, no es algo nuevo", aclaró la intérprete de "Contigo".

Respecto a lo que dijo Cepillín de que una ocasión le faltó al respeto"Ay, es que le tengo miedo a los payasos, hazte para allá", la cantante indicó que ya es tiempo de darle vuelta a la página. "Creo que hay que pasar página, amigos. Uno nunca sabe cuándo se acabe el mundo entonces hay que pasar página y respetar también las fobias de los demás, así como también yo respeto el trabajo del señor, pues que nos respetemos entre todos", indicó la exprotagonista de Élite.

Otro de los temas en los que estuvo involucrada recientemente Danna Paola fue el ser señalada como la tecera en discordia en la relación de Sebastián Yatra y Tini Stoessel, por la que aseguró que tuvo que ir con su psicóloga.

La protagonista de Élite, realizó un "en vivo" en el que convivió con sus fans y hablar sobre el éxito rotundo que ha tenido su el vídeo de "Contigo", su más reciente canción. Sin embargo, sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad de cuestionarla sobre Yatra, a lo que ella respondió:

"No, ¿que si me fui con Maluma?, No, ¿que si con Yatra y Osuna? No... -aunque interrumpiendo la letra de la canción-, dijo: "Con Yatra sí me fui", declaración que ha desatado la dudas en la comunidad internauta y seguidores tanto de Danna como de Sebastián y Tini.