Con un año menos que Shakira, Bárbara Mori también celebra su cumpleaños

Con un año menos que la cantante colombiana Shakira, la actriz Bárbara Mori también está celebrando su cumpleaños; sin embargo, la protagonista de "Rubí" (2004) que ha llegado este 2 de febrero a sus 44 años de edad, ha sido un tanto modesta y en vez de publicar fotos sobre ella, ha dejado que una amiga de ella la celebre a través de redes sociales.

Se trata de una publicación compartida en historias de Instagram con fotografías de Bárbara Mori y su familia, de su amiga Gemma Santana, quien este 2 de febrero le hizo un homenaje a la actriz para no pasar desapercibida su celebración tras la pandemia.

Pues fue la mañana de este miércoles que la amiga de Mori, hizo una publicación de fotos de ambas y algunas otras de la familia de la famosa de origen uruguayo y con su familia, destacando la presencia de su esposo Fernando Rovzar y algunos integrantes más de la familia.

Y en dicha publicación se puede leer una dedicatoria aunado a un pastel con velitas encendidas -el emblemático ícono- de un cálido cumpleaños. Gemma Santana escribió: "FELIZ VUELTA AL SOL HERMOSÍSIMA @DELAMORI".

"QUE MOMENTOS Y EMUJE A TEMAS TAN HERMOSOS HEMOS COMPARTIDO" y "¡TODA MI ADMIRACIÓN, TQM!", son los dos textos que se leen en dicha publicación.

Y es que, la también intérprete de "Mirada de Mujer" (1997-1998) de TV Azteca, es una de las famosas más sencillas y modestas que pueda haber en el medio del espectáculo, por lo que, pese a su belleza y cuerpazo, es muy raro que haga alarde de sí misma.

Incluso se puede decir que respecto al personaje Rubí Pérez que hizo hace 18 años en la producción de José Alberto 'El Güero' Castros en la que compartió créditos con Sebastián Rulli, Eduardo Santamarina y Jacky Bracamontes, en nada se parece, pues la ex de Sergio Mayer es muy sencilla y se preocupa por las causas sociales y por ello es la creadora y directora de la fundación Amor Infinito (ORG).

