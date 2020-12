Con un ajustado outfit negro, Aracely Arámbula, presume cuerpazo

La actriz y cantante Aracely Arámbula presumió en sus historias de Instagram su tremenda figura en un ajustado outfit negro, el cual por uno segundos robó los suspiros de sus miles de seguidores.

No cabe duda que Aracely Arámbula no pierde el encantó que la consolidó como una de las actrices más populares en las telenovelas mexicanas, pues no solamente posee un gran encanto y una cara bonita, sino también un cuerpo que puede desquiciar a cualquier.

Es por ello, que ‘La Chule’, no deja de impresionar a sus fans, ya que a cada rato, publica en sus cuentas oficiales, fotografías actuales de sus últimas participaciones en la escena artística, así como historias de su juventud, cuando era protagonista de los mejores melodramas de Televisa.

Lee también: Aracely Arámbula a los 60 años, ¿igual a Maribel Guardia?

La ex de Luis Miguel, con quien engendró dos hijos, sigue conservando una gran silueta, pues se mantiene en forma para continuar posicionándose como una de las actrices top de México y Latinoamerica.

En estas fechas navideñas, Aracely Arámbula regaló a sus seguidores, algunas fotografías y videos en donde posó en su árbol de Navidad y vestida con una gabardina roja y con un gorro de Santa Claus, como lo hizo en una publicación en la que sale al lado de ‘El Grinch’, cantando ‘Malas Noticias’, y en otra, junto al mismísimo Santa.

“Divirtiéndome con mi querido @santa.claus.tv #Miarafamiliabella, pero ya en serio recordemos que el regalo más importante y más valioso es la #Salud #LaFamilia les deseo de todo corazón #InfinitaSalud para todos ustedes mi #Arafamilia hermosa. Gracias por todo si #Amor y cariño de todos los días deseándoles millones de sonrisas y larga vida con toda la #Salud, los amo”, deseo ‘La Chule’ a sus fans.

Foto historia Instagram Aracely Arámbula

Aracely Arámbula, vistió un atuendo negro ajustado que con su bella figura y una sonrisa que ilumina su rostro, destello junto a su árbol de Navidad, el día de la cena de ‘Nochebuena’.

También subió a su cuenta de TikTok, videos vestida como una duendecila de Santa Claus, y dejando un mensaje: ‘que no se nos pase la vida esperando mejores tiempos, seamos mejores seres humanos hoy. Este fue un año tan diferente, tan difícil para unos más que para otros, un año de meditar acerca de nuestra vida, un año de apreciar y valorar más lo que tenemos y a quien tenemos”, escribió.

La actriz Aracely Arámbula, estará participando en el programa especial de TV Azteca titulado ‘Feliz 2021’, el cual será una serie de conciertos de artistas invitados, para cerrar el año 2020 y recibir el ‘Año Nuevo’.