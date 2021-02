Con tremendo escote Mariana Seoane se roba las miradas

La actriz de Telemundo, ha dado mucho de que hablar por la forma en que viste, y a pesar de tener 44 años de edad, Mariana Seoane, aún sigue robando suspiros con tremendos escotes que la posicionan como una de las famosas más sexis en el mundo del espectáculo.

Claramente se puede apreciar que Mariana Seoane, nació para lucir su talento en marcadas prendas que resaltan su figura y ponen en evidencia su pasión por los escotes.

En esta ocasión fue a través de sus historias de Instagram, donde apareció al lado de dos amigos a bordo de un yate, ella lució un traje de baño negro de una sola pieza con un pronunciado escote en la parte de el busto con abertura en V lleno de piedras brillosas que deja muy poco a la imaginación.

Mariana Seoane, se encuentra en las grabaciones del nuevo proyecto de Telemundo “La Suerte de Loli”, donde interpreta a Melissa, una mujer extrovertida que es amante de lo caro y no tiene en que caerse muerta.

Mariana Seoane, es uno de los rostros protagónicos en la telenovela, la vemos con un papel diferente a todas las villanas a las que ha representado en los melodramas que ha participado, dijo estar contenta con el personaje por que ya le hacía falta algo diferente en su repertorio.

Mariana Seoane arrasa con tremendo escote. Historias Instagram Mariana Seoane

Esto es en su vida actoral, ya que por el momento se encuentra alejada de los escenarios debido a la pandemia por Covid-19, la cual tuvo que pasarla en confinamiento por el número de casos que incrementaron a lo largo del año pasado.

La intérprete de Mermelada, es una de las famosas que se sumó a la cuarentena que el gobierno estableció para todas las personas del mundo entero, pero después de unos meses de respetar el confinamiento, salió a la calle para ofrecer un concierto en apoyo a la fundación “Casa de la Amistad”, para recaudar fondo en apoyo a los niños con cáncer.

"Llevo mucho tiempo ayudando y haciendo cosas, no las compartía porque a veces se ve mal compartir cosas que uno hace con el corazón pero he aprendido en esta época que no, que no se trata de presumir, no es un tema de ego, es un tema de que la gente diga 'ah, caray, ella está haciendo algo padre, por qué yo no?”, dijo la cantante.

“Se trata de contagiar a la gente en estos momentos en que necesitamos tanta ayuda de todo tipo, a que se sume, que vaya a 'Casa de la amistad', conozcan y se van a dar cuenta de lo bello”, comentó la actriz.