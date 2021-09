Con su cuerpo más musculoso, Vanessa Guzmán vuelve a ganar certamen de fisicoculturismo

De nueva cuenta la actriz y modelo mexicana, Vanessa Guzmán volvió a robar reflectores tras ganar otro certamen de fisicoculturismo la cual se realizó en Estados Unidos. Con su cuerpo más musculoso la famosa volvió a poner el nombre de México en alto al ganar el primer lugar en la compatencia.

Fue el pasado fin de semana que Vanessa Guzmán logró coronarse en certamen de fisicoculturismo consiguiendo el primer lugar en la categoría Máster Over 45 y la tercera posición en Máster 35 y 40. Fue a través de su cuenta de Instagram que la exconcursante de Miss Universo compartió un video en el que se le ve conmovida por el resultado final, siendo ella la absoluta ganadora.

En la grabación se le ve a la protagonista de la telenovela Soltero con Hijas de Televisa lucir un brillante traje de baño de color azul y en tacones. Guzmán acompañó el video con un mensaje de agradecimiento a todas las personas que están a su lado. “No tengo palabras, gracias a todos por su apoyo. La nutrición es la parte más importante de cualquier programa; no hay ningún tipo de entrenamiento que funcione sin un gran plan de alimentación. Gracias por dejarme ser parte de este equipo", escribió la musculosa modelo en la publicación.

Sin embargo, no fue todo ya que Vanessa Guzmán aseguró que seguirá trabjando para conseguir más logros. "Seguiré trabajando duro para conseguir más logros”, escribió la actriz originaria de Ciudad Juárez. De manera casi inmediata los seguidores de la actriz no dudaron en felicitarla, además de que famosos como Ana Bárbara, Gaby Platas e Isabel Madow, entre otros, también se unieron a la ola de felicitaciones.

“Felicidades toda mi admiración a tu disciplina y constancia”, “Una vez más… FELICIDADES! Soy testigo de todo el esfuerzo y dedicación que le entregas a esta disciplina, el resultado no podía ser otro! Te lo mereces, te quiero”, “Eres extraordinaria? un ejemplo a seguir, te admiro. Guapísima eres grande”, “felicidades luces espectacular hermosa”, “Muchas felicidades campeona y ve por más... Las mejores vibras y no pares hasta conseguir todo!”, son algunas de las felicitaciones que la ex Miss Universo recibió.

Desde hace unos meses la actriz de Atrévete a Soñar se comprometió a cambiar su estilo de vida; llevar a una sana alimentación y hacer ejercicio con la intención de prepararse para su primer competencia de fisicoculturismo, Vallarta Body Fit, e cual se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco, en donde logró ganar tres medallas; una de bronce y dos de oro. Y ahora con más expreciencia y con su cuerpo más musculoso, Vanessa Guzmán puso en alto el nombre de México.

Cabe señalar que desde que la modelo comenzó a compartir a través de sus redes sociales el cambio que iba sufriendo su cuerpo, la famosa de 45 años ha recibido un sinfín de críticas por la forma en que ha aumentado su musculatura, pues hasta los usuarios la han comparado con un hombre.

Sin embargo, la exconcursante de Miss Universo decidió levantar la voz ante la ola de mensajes que recibía por su figura, especialmente por uno que le llegó en el mes de julio donde un usuario le escribió que había perdido los rasgos femeninos.

“Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, expresó el seguidor. A lo que la famosa le respondió: “Lo CUIDADO, lo femenina también se lleva en “la boca”, y aunque la mona se vista de seda MONA SE QUEDA!!... y si algo se me pierde...no importa, me encuentra sin buscarla”.

