Con romántico mensaje, Andrea Legarreta celebra aniversario de bodas con Erik Rubín

Hace 22 años, Andrea Legarreta y Erik Rubín se juraron amor eterno en el altar y la presentadora de televisión no podía dejar pasar la oportunidad de recordarlo con un romántico mensaje que colgó en redes sociales para su esposo.

La conductora de “Hoy”, matutino de Televisa, celebró su aniversario de bodas con Erik Rubín y quiso hacer partícipes de su alegría a sus seguidores en redes sociales, a quienes sorprendió publicando fotos del día de su matrimonio, vestida de blanco.

Andrea Legarreta dedicó un romántico mensaje a Erik Rubín por su aniversario número 22, resaltado los momentos buenos y difíciles que han pasado y la bonita familia que han formado a lo largo de ese tiempo.

Muy temprano este viernes, la actriz compartió en su perfil de Instagram tres fotografías que fueron tomadas el día de su boda en las que posa junto con su esposo, cuando se dieron el sí frente al altar, atesorando el gran momento, pero lo que llamó más la atención fue las tiernas palabras que escribió.

“Hace apenas 22 años… 22 años de recorrer juntos este camino llamado vida… 22 años juntos contra viento y marea… conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas… Y momentos de sol y arcoíris…”, comenzó.

“22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar… Hoy después de haber dicho ‘SÍ’ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos… Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles… Me siento tan agradecida con Dios y la vida por ‘coincidir’…”, agregó.

Andrea Legarreta dejó claro que está muy orgullosa del hombre en que se ha convertido Erik Rubín pues han crecido juntos y trabajado lado a lado para contruir un hogar y brindarles lo mejor a sus hijas.

“Estoy orgullosa de ser testigo del gran hombre que eres y en el que te has convertido… ¡¡Gracias amor, por estos 22!! ¡¡Gracias por la familia que somos!! Por el padre, amigo, cómplice, apoyo, pareja y amor que eres, amor que SOMOS… ¡¡Mi Peloncito lindo!! ¡¡Sigamos tomados de la mano andando este camino llamado vida!!… ¡¡Gracias por ser mi amor!! Te amo SIEMPRE!! ¡¡Nos amo SIEMPRE!! ¡¡Dios nos siga bendiciendo!! ¡¡Felices 22 amorcito!! @erikrubinoficial”, comentó.

Los fans de la conductora de televisión se manifestaron en los comentarios y les mandaron felicitaciones: “¡Celebro su amor, son un ejemplo hermoso de que el AMOR puede perdurar para siempre a pesar de las adversidades!”, “Ayyyy qué bonitos, que hermosas palabras mi Andy, muchas felicidades a los dos”, “Feliz aniversario, Dios los bendiga y siga iluminando su camino”.

