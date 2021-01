Con pantalón desabrochado, Mariana Seoane presume cuerpazo

La actriz y cantante mexicana, Mariana Seoane, sigue derrochando sensualidad a través de Instagram, y en está ocasión la actriz de Telemundo, quien se ha posicionado como una de las famosas más activas y queridas en las redes sociales, sorprendió al posar desde el baño de su casa y frente al espejo, con un sostén negro y con el pantalón desabrochado, dejando al descubierto su marcado abdomen y un poco más.

“Viernes y el cuerpo lo sabe. A donde hoy?” fue el mensaje con el que Mariana Seoane, acompañó el post junto con unos emojis de una flama. Como era de esperarse, muchos de sus seguidores reaccionaron ante semejante cuerpazo que se carga la actriz.

“A mover ese cuerpo esa es la actitud”, “En casita pero viendo videos de tus conciertos para extrañar un poquito menos te ves preciosa”, “A ningún lado hay pandemia de Covid-19 y se debe reducir la movilidad de las personas al máximo para ayudar a disminuir los contagios y minimizar el estar exponiendo a las personas al riesgo”, “Marianita mi reina hermosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie de la publicación.

Lee también: En mini short, Mariana Seoane presume sus torneadas piernas

A tan solo unas horas, la publicación ha alcanzado más de 73 mil reacciones, entre las cuales destacaron las de algunos famosos como Mauricio Ochman y Julio Camejo.

Actualmente Mariana Seoane está igual de triste que muchos artistas debido a que se encuentra alejada de los escenarios debido a la pandemia por coronavirus, pero recordemos que en agosto del año pasado, la Niña Buena, propuso ofrecer un concierto para ayudar la Casa de la Amistad en México, quien da los tratamientos gratuitos para niños con cáncer.

Mariana Seoane aparece con pantalón desabrochado. Instagram Mariana Seoane

En el show la acompañaron “La Sonora Dinamita”, “Aarón y su Grupo Ilusión”, “Guian” y Julio Camejo, con quien formó la campaña Héroes de la Salud, donde recaudaron mascarillas, caretas y equipo de protección para los médicos que repartieron 100 hospitales de México.

“Quisimos hacer este concierto para devolverle a Casa de la Amistad de México, una asociación que lleva más de 30 años apoyando el tratamiento completo a niños con cáncer. Es importante lo que hacen por nuestros niños de México”, dijo la protagonista de La suerte de Loli”.

Lee también: Así lucía Mariana Seoane, en Mi pequeña traviesa

“Necesitamos entender, de verdad, que cuando uno da el universo te lo regresa tres veces más”, dijo Mariana Seoane, para concientizar.

“He estado muy creativa, he estado cantando en casa, incluso ranchero. Creo que esta pandemia me ha venido como anillo al dedo, aunque también debo de reconocer que he pasado por todas las emociones. Me sentí triste, estuve deprimida, tuve miedo”, finalizó la actriz, tras esta pandemia.

Mariana Seoane, invitó a la población a cuidarse y tomar las medidas necesarias para acabar con este virus que afecta al mundo entero, ya que no podemos estar encerrados en todo momento, al menos hacer conciencia y cuidarse de manera responsable.