Con mucho que dar a sus 90 años, Silvia Pinal busca novio o amante y asegura que no es exigente

La gran diva del cine mexicano Silvia Pinal ha causado todo un revuelo en las redes sociales luego de confesar que a sus 90 años no descarta la posibilidad de encontrar a un novio o amante para pasar el resto de sus días junto a él, pues, a diferencia de otras mujeres ella no es muy exigente.

Pese a las diversas parejas que ha tenido en el pasado, fue durante una entrevista para el programa Hoy que Silvia Pinal confesó que aún no pierde las esperanzas de encontrar a una pareja, pues dejó claro que la edad no es ningún impedimento para disfrutar de las mieles del amor e incluso aseguró que no es muy exigente.

“Como que de repente me falta algo, no sé qué. No sé si un novio o un amante. No se qué me falta, poquito porque yo no soy muy exigente”, declaró entre risas la actriz y conductora de televisión.

Cabe mencionar que hace unos días la leyenda de la Época de Oro del cine mexicano dio a entender durante un encuentro con varios medios de comunicación que ya tenía galán y que por cierto era muy guapo, además de compartir algunas de las cualidades que tenía su novio.

“Cómo me gustaría… ¡Cómo me gusta!. El novio que tengo me gusta como es, es guapo, simpático, le gusta cantar, tiene unos ojos muy bonitos y pues, me gusta. Su nombre es secreto”, dijo entre risas la madre de Alejandra Guzmán. Sin embargo, semanas después de que Silvia Pinal pusiera a pensar sobre un nuevo romance a sus 90 años, fue su hija Sylvia Pasquel quien la desmintió y aseguró que a su madre le encanta bromear con estos temas.

“Es muy cotorra mi mamá. ¡Imagínate un novio a estas alturas! ¿Los dos en sillas de ruedas o cómo? No es cierto, lo que pasa es que con Cravioto, quien es el que siempre le lleva las mañanitas le dice que es su novio, pero es una broma, ya la conocen”, dijo la madre de Stephanie Salas.

Cabe señalar que a Silvia Pinal se le relacionó sentimentalmente con un sinfín de hombres. Se casó en cuatro ocasiones, siendo sus parejas Rafael Banquells, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán y Tulio Hernández Gómez, sin embargo, fue el segundo quien llenó por completo su corazón, afirmando que fue su gran amor y con el que le hubiera gustado pasar el resto de su vida.

Silvia Pinal es una de las más grandes estrellas del cine y la televisión mexicana. Se ha ganado el reconocimiento del público gracias a su talento y belleza. Respecto a que si le gusta que la llamen Diva, la actriz indicó que le encanta, pues trabajo le ha costado.

“Ay sí, me encanta, buen trabajo me ha costado. Cada que paso me sigue gustando. Lo que he logrado a través de los años, lo he raspado, lo he pulido, no es fácil”, dijo la famosa.

