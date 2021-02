Con mini vestido y mallas transparentes, Lucero cautiva a fans

Lucero es una artista en toda la extensión de la palabra, ya que su larga trayectoria como actriz y cantante la respaldan. Donde quiera que la protagonista de diversas telenovelas de Televisa se planta, cautiva con su talento y su belleza, ya que en sus diversas participaciones en los escenarios impresiona con vestidos entallados que dejan en claro que aún goza de un cuerpo perfecto.

Lucero es una de las famosas que ha estado muy activa en las redes sociales ante la pandemia que enfrenta el mundo, por lo que constantemente está en contacto con sus seguidores, a quienes ademas cautiva con sus atuendos con los que luce su espectacular figura. Hace un par de semanas, la mexicana recorddó con una fotografía en la que aparece con un vestido corto hasta medio muslo, beige, cubierto de piedras y brillos en color plateado, con unas medias transparentes, una de sus presentaciones por lo que conquistó a sus fans.

“Un fin de semana lleno de mucho cariño en Durango. La pasamos impresionante! Atent@s a mis redes sociales que se vienen muchas sorpresas mis lucerin@s”, fue la descripción que Lucero le dio a su post, que alcanzó las más de 61 mil reacciones, entre las que destacaron las de colegas del medio como Mariana Seoane.

Lee también: A sus 50 años, Lucero luce mini vestido dorado y mallas de red

“Muy bien por ti lucero te ves super”, “Preciosa como siempre”, “Eres una mujer bonita bonito tu pelo y tus ojitos princesita hermosa un saludo y un fuerte abrazo desde chihuahua”, fueron algunos mensajes en la publicación de Lucero, por parte de sus más de tres millones de seguidores.

Por el momento Lucero se encuentra alejada tanto de las novelas como de los escenarios, sin embargo, a través de su canal de Youtube reveló sus deseos de volver a la pantalla, sin embargo, explicó cuál sería su condicición para regresar a las pantallas.



Lucero enamora con vestido pegado y mallas transparentes. Instagram Lucero

"Cuando me preguntan mucho si voy a volver a hacer una telenovela, yo respondo que me encantaría, porque amo las telenovelas, son parte de mi carrera, de estos 40 años ininterrumpidos que tengo de carrera artística, pero necesito una historia que me atrape, una historia que me enamore”,dijo la protagonista de Por ella soy Eva.

La cantante confesó que para ella las novelas son su pasión, sin embargo, necesita una historia que la atrape, un personaje que la emocione y se sienta cómoda.

Lee también: Lucero posa sin gota de maquillaje y sin filtros

"Que yo lea una sinopsis, unos libretos, un guion y que yo diga este es un melodrama que quiero hacer, es un personaje donde me veo reflejada, donde siento que hay matices para poder trabajar con ellos, transmitirle al público y traspasar la pantalla”, enfatizó.

La novia de América confesó que no tiene prisa por regresar a las pantallas, ya sea en melodramas, series u otros proyectos, pues dijo que no tiene prisa en regresar a la televisión, ya sea en una telenovela o en una serie u otro proyecto, pues está enfocada en la música.