Con mini vestido Maribel Guardia deja ver más que sus piernas

Como ya es costumbre en la vida de Maribel Guardia, el fin de semana pasado modeló una vez más para sus fans, vistiendo un mini vestido que dejó ver ¡más allá de sus piernas!... Así es, pese a que la también modelo costarricense es partidaria de mostrar cada día sus mejores outfits con los que resalta su figura, esta vez el resultado fue diferente.

Y es que, hay que recordar que hace algunos días, Maribel Guardia compartió una fotografía que al parecer se arrepintió de "subirla a la web" y la eliminó, pero para consuelo de muchos, existen los fans de las estrellas del espectáculo que siempre capturan los momentos más sensuales e importantes de la vida de sus ídolos, y aún queda rastro de la instantánea, de la que en su momento dijo, se le veía muy corto.

Y es que, al estar sentada, era natural que se le viera casi su underwear (ropa interior) por lo que Maribel Guardia, literalmente corrió a cambiarse el mini vestido por un cómodo pants o sus ya acostumbrados outfits con los que acostumbra a hacer esas rutinas de ejercicio que la mantienen como toda una diva.

Pero fue el pasado sábado que la mujer más joven del medio del espectáculo mexicano pese a sus 61 años de edad, también posó una elegante traje sastre, y aunque nuevamente sentada enseñó más allá de las piernas, esta vez la esposa de Marco Chacón no borró la imagen para la que escribió:

"No se trata de vivir, sino de sentirse vivo !!! #quedateencasa y que Dios nos proteja... #look @loveboutique.oficial".

Pues justamente, la actriz aparace modelando uno de los elegantes outfits que se pueden encontrar en una prestigiada boutique en la que ella normalmente compra varios de sus sofisticados atuendos de vestir.

Y esta vez, los obligados corazones rojos y los comentarios de sus más fervientes admiradores no fueron la excepción; pues hubo quien le declaró amor eterno a la también cantante.

"Hoy te he pensado mucho, cómo has estado reinita linda? Te mando muchos abrazos", "Si Maribel guardia no es mi novia me suicido primer aviso jaja", "Maribel eres hermosa ya no encuentro más piropos para decirte que eres la más bella de todas", "Más que hermosa, me encantaría conocerte personalmente, para sentirme mas que vivo....", son algunos de los intensos y honestos comentarios de sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Pues su sencillez como persona, su carisma, su belleza innegable, su cuerpazo de infarto y su eterna juventud, la hacen una de las estrellas favoritas de la pantalla chica de México y Latioamérica. La instantánea de Maribel Guardia, ha conseguido ya, 85,790 'me gusta'.