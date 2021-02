Con mini bikini rojo Mariana Seoane lució sus encantos

En un mini bikini rojo, es como Mariana Seoane, enciende las redes y conquista Instagram, con su sensualidad que la caracteriza. La actriz de Telemundo, se ha abierto paso en todo lo que hace con algunos proyectos televisivos.

Esta vez Mariana Seoane, estuvo acompañada de otras dos personas, con quien apareció en un traje de baño rojo, de dos piezas y amarrados en los lados, lució muy Hawaiana, con collares floreados, y otras en su peinado, quien traía dos chongos altos dentro de una alberca, detrás de ellas se miran los salvavidas.

“Así mi cumple”, fue el título con el que Mariana Seoane acompañó el post, el cual rebasó las 21 mil reacciones, y las muestras de cariño por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

“muchas felicidades Marianita dios te bendiga siempre”, “Feliz cumple hermosa”, “Un abrazo. Hermosa con el rojo y con cualquier color”, “Muchas felicidades mi amor que sigas cumpliendo muchos años más”, “Muchas Felicidades, Bella, Sensual y Hermosa Dama”, fueron solo algunos comentarios en la publicación de Mariana Seoane.

Recordemos que por el momento Mariana Seoane, se encuentra alejada de música debido a la pandemia por Covid-19, ya que no puede haber multitudes de personas en un solo lugar, se ha mantenido al margen y se cuida de este virus.

Mariana Seoane enciende Instagram con Bikini rojo. Instagram Mariana Seoane

La intérprete de "Mermelada", junto a Julio Camejo, promovieron la iniciativa de recaudar fondos para apoyar a todos los médicos que trabajan en hospitales públicos, y a través de la fundación “Casa de la Amistad”, es donde las personas hacen sus aportaciones económicas que ellos mismos se encargan de entregar personalmente.

“Los entregamos en manos del jefe del personal médico, con foto y video de testigo para que al mismo tiempo las personas que trabajan en el hospital sepan que su superior tiene esos equipos para que sean repartidos y también para que los donadores se percaten que su dinero se tradujo en esa ayuda”, fueron las palabras de Julio Camejo.

Los kits que Mariana Seoane y Julio Camejo entregan, incluyen overol médico, bata quirúrgica, mascarilla N95, cubre ojos, guantes y gel antibacterial, todo es comprado gracias a las aportaciones de las personas que desean donar en estos tiempos tan difíciles y señalan que todos los hospitales se encuentran saturados de personas infectadas.

“Todos los sistemas de salud han estado rebasados, no existe uno en el mundo que no haya colapsado, y aquí lo importante es saber qué acción tomar, es válido quejarse pero no creo que ayude mucho, se trata de encarar la situación”, señalaron al respecto.