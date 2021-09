Con llamativo vestido, Chiquis Rivera le da rienda suelta a curvas y le dicen tamal mal enredado

El día de ayer (jueves 23 de septiembre) se llevó a cabo la entrega de los Premios Billboard 2021 y muchas personalidades del medio del entretenimiento desfilaron por la alfombra roja con sus mejores atuendos para la ocasión, tal fue el caso de Chiquis Rivera quien apareció con un vestido de color naranja por lo que le han llovido las críticas en internet.

La intérprete de Mi Problema lució un entallado y llamativo vestido naranja de la diseñadora Kimberly Larrianna, y aunque la hija de Jenni Rivera le dio rienda suelta a sus curvas y se veía espectacular con su modelito no fue del total agrado de los usuarios de las redes sociales.

Mientras que algunos usuarios expresaron que Chiquis Rivera se veía muy bien con el ceñido vestido con escote en su abdomen y busto, otros no dudaron en criticarla y aseguraron que parecía tamal mal enredado, además de compararla con una “calabaza de Halloween“.

"Parece un tamal mal enrellado muy mal pero Ella se cree una top model", "Que espanto, párese calabaza!!", "Parece una naranja exprimida!!", "Pésimo vestido... mejor algo sencillo de un color oscuro más clásico se hubiera podido ver más elegante", "Como toda una payasa", son algunas de las críticas que la cantante recibió en las redes sociales.

Ante las diversas críticas en las redes sociales, la intérprete de Paloma Blanca no se quedó callada y se defendió a través de su cuenta de Twitter de sus haters que la critica por su físico, que la llamaron tamal mal enredado y la compararon con una calabaza de Hallowen.

"No. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja… pero lo que SI soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos y intentar algo diferente, fuera de lo frecuente", escribió la famosa en una primer tuit.

En un segundo tuit Chiquis Rivera dejó claro que es una mujer real, una mujer segura de si misma, además de dejar claro que las críticas la tienen sin cuidado. "Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de si misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin COJONES! Así como a @karolg! I love myself… and so should you". señaló la cantante.

Cabe mencionar que no es la única vez que la hija de Chiquis Rivera es criticada en las redes sociales por su físico, pues recordemos que hasta Daniel Bisogno se atrevió a compararla con un cuadro de Botero, mientras que Lyn May le sugirió adelgazar para su público.

Chiquis Rivera presume sus curvas en un entallado vestido naranja. Foto Instagram Chiquis Rivera

