Con espectacular imagen Maribel Guardia celebra su aniversario 22

La bella y talentosa Maribel Guardia, causó un gran revuelo en su cuenta de Instagram tras compartir una espectacular imagen del día de su boda, esto tras cumplir 22 años junto a Marco Chacón. Guardia agradeció a su esposo los años que han pasado juntos con un romántico mensaje.

"Este es uno de los días más felices de mi vida!!! Gracias @marco_chaconf por darme tanto amor, he aprendido muchas cosas lindas a tu lado y me has hecho inmensamente feliz, nunca imaginé que cada día se podía amar más que el otro y es así en todos estos 22 años. Feliz aniversario amado esposo, que Dios siga bendiciendo este amor. Te adoro", escribió la también actriz.

Maribel Guardia celebró su aniversario número 22. Foto Instagram /Maribel Guardia



De forma casi inmediata, la pareja recibió un sinfín de felicitaciones. Muchos famosos se unieron a este festejo, entre los que destacan Lorena Herrera, Lili Estefan, Alma Cero y Raquel Bigorra. Sin embargo, también Maribel fue mi criticada, pues muchos aseguraron que parecía su hijo.

"Parece tu hijo", "Se mira muy chiquito" "podría ser como hermano de Julián", otros de los comentarios en la publicación. Hace unos días, Maribel abrió su corazón y confesó lo que su ex, Joan Sebastián le pidió antes de morir. Durante el programa El Minuto que cambió mi vida, Maribel confesó que en su lecho de muerte, el cantante le pidió ser madrina de su hija.

"Cuando estaba en su lecho de muerte me dice: 'Maribel, es que (su hija), quiere que tú seas su madrina'. Ahí estaba en ese momento también (la niña). Yo pensé que seguro la mamá no querría porque me la había encontrado algunas veces... y ella como que volteaba la cara, yo creía como que no le caía muy bien. Entonces, imaginé que la mamá no sabía que Joan quería que yo fuera madrina de la niña”, relató la también cantante al programa El minuto que cambió mi destino.

Sin embargo, Maribel Guardia nunca imaginó poder cumplir lo que le pidió Joan, pero tres años después de su muerte que le llama, Érica Alonso, mamá de la hija de Joan, para recordarle de la promesa que le hizo a su hija y al padre de está. "Me llama Érica y me dice: 'Maribel, le hiciste una promesa a mi hija y espero que la cumplas'. Yo feliz de cumplir esta promesa que hice a Joan en su lecho de muerte y entonces viajé a Estados Unidos, conocí a Érica y fui madrina de la niña", reveló Maribel Guardia.

