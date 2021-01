Desde que protagoniza toda serie de malos comentarios a cerca de su físico, Chiquis Rivera, no se deja vencer y cada día trata de ser mejor, por lo que publicó una fotografía donde se empodera con un vestido rojo entallado con el cual la cantante luce espectacular.

En la imagen aparece Chiquis Rivera, con un vestido rojo y largo, en manga larga con una abertura desde el hombro derecho, hasta la parte del estómago, y una rajada desde el piso hasta donde empieza su pierna derecha, el fondo y el asiento es todo en color rojo, hasta sus zapatillas con amarrados hasta la pierna del mismo color.

“AMOR A MI. El amor propio es cuando sabes que no eres perfecta físicamente, ni como persona... pero te aceptas, te amas y haces lo posible de hacer los cambios necesarios para mejorar en todos los aspectos”, fue el mensaje con el que Chiquis Rivera acompañó su post.

Con escotazo Chiquis Rivera deslumbra en sexy vestido rojo

Chiquis Rivera impresiona en hermoso vestido rojo. Instagram Chiquis Rivera

Lee también: Chiquis Rivera responde a criticones de su bikinazo

Como parte de su personalidad, Chiquis Rivera, también compartió un video donde muestra un poco más sobre la sesión de fotos y deja claro que no todo es lo que parece.

“Yo acabo de morir y de revivir un millón de veces de lo hermosa que eres reina”, “Estas bien hermosa Janney”, “No tendrás él cuerpazo que todas quieren pero una belleza única si la tienes amo tu súper autoestima y eso te hace ser única”, “Hermosa chiquis dios te bendiga siempre”, fueron algunos de los miles de mensajes que le dejaron en la publicación.

Recordemos que la hija de Jenny Rivera, ha sido blanco de muy malos comentarios por su físico, pero a ella parece no importarle, ya que hace unos días , compartió un video donde se dejó ver al natural, sin una gota de maquillaje ni filtros.

Lo que ocasionó una fuerte ola de críticas y malos comentarios que no fueron nada agradables pero que la hijastra de Esteban Loaiza, supo sacar adelante y no toma eso como algo malo para ella.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones, ¡yo me amo, me acepto y me caigo muy bien, gracias a Dios!”, fue la declaración de Chiquis Rivera.

Lee también: Chiquis Rivera revela por qué decidió divorciarse de Lorenzo Méndez

¡Hola!”, inició su mensaje. “Yo entiendo el trabajo de los paparazzi. Lo malo, lo feo, lo negativo.. y lo que ellos pueden extender y engrandecer para ellos vender sus notas. Es su trabajo, cada quien”, expresó su opinión La Chiquis, hacia los paparazzi.

“Yo sigo feliz, contenta y muy, pero muy orgullosa de mi cuerpo. No soy perfecta, pero gracias a Dios no me falta…que estén en fila muchos. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, no me importa”, finalizó la sobrina de Lupillo Rivera.